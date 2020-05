Columnas: El Patinadero Verdades a tiempo

Los casos de Coronavirus en la entidad no disminuyen, la enfermedad no cede y por el contrario van en aumento y sí parecía que venían a la baja, sucedió lo contrario y reapareció la enfermedad con más fuerza.

De ahí la importancia del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA de establecer que el ciclo escolar concluirá con clases en línea, por lo que el inicio del próximo ciclo escolar será en agosto, siempre y cuando lo permitan las condiciones epidemiológicas.

El mandatario tomó una decisión que pudiera ser motivo de controversia, pero todos los argumentos se hacen aún lado cuando lo primordial es proteger la salud de los estudiantes.

Tamaulipas suspendió las clases desde el pasado 17 de marzo, una decisión que tomó junto a otros gobernadores para evitar el contagio entre la niñez y la juventud tamaulipeca en las aulas escolares.

Los casos de Covid-19 se incrementan en la entidad, solamente en el ombligo de la semana se registraron 36 nuevos casos con lo que se llegó a 911 pacientes y en las estadísticas establecen que 315 se recuperaron con 56 fallecimientos.

En el caso de ciudad Victoria, otra vez los ciudadanos se relajaron y tomaron por asalto las calles, no respetan el doble no circula y las autoridades viales no son respetadas.

Un ejemplo de irresponsabilidad es el pleito por las cervezas que fueron colocadas hace días en los estantes de una tienda de autoservicio que se acabaron a los pocos minutos de su llegada. Definitivamente los victorenses seguimos más preocupados por la cerveza que por la enfermedad.

Ciudad Victoria, no es el único caso donde se relajó el comportamiento ciudadano, pues lo mismo sucede en Nuevo Laredo donde se confirmó el décimo deceso en la localidad, de ahí que el alcalde ENRIQUE RIVAS lanzó un exhortó a los ciudadanos de acatar las medidas para disminuir el riesgo de contagio.

En el 10 de mayo se realizó un operativo para prevenir la propagación, pero con todo y ello se registró una gran movilidad en la ciudad por lo que desgraciadamente se presagia un aumento en la cifra de pacientes positivos.

Hasta el momento son 79 casos positivos, 10 defunciones, 30 recuperados, 22 sospechosos y 39 pacientes activos en ese municipio.

La despreocupación es tanta, que el alcalde RIVAS CUÉLLAR rechazó esa conducta:

“Sigo viendo mucha gente en el poniente de la ciudad sin el cubrebocas, sin acatar las medidas de restricción, estas son las dos semanas de mayor riesgo”, dijo el alcalde.

Este repunte de la enfermedad, nos lleva a reproducir las palabras de la líder panista de Altamira, SILVIA CACHO:

“Si en algún momento doy positivo al Covid 19, no oculten mis datos, y publíquenlo en los grupos, para que aquellas personas que han tenido contacto conmigo, se hagan la prueba con tiempo o se aíslen; no es delito, ni vergüenza contagiarse, delito y vergüenza es callar y que otros se enfermen y mueran!,!Te cuido a ti y tú a otros!

Pd: Yo misma lo diría en cuanto tuviese resultado”.

Palabras que invitan a la reflexión y en el fondo quizá tiene mucha razón, pero la decisión no la tienen las autoridades por respeto a la privacidad y los derechos humanos, es una acción que debe tomar cada individuo en bien de cuidar y resguardar la salud de la comunidad.

