Columnas: POLVO DEL CAMINO Libertad bajo palabra

El presidente de México es apasionado defensor de la libertad de expresión y hasta celebra cada ocasión en que, por cualquier razón o circunstancia, se

utiliza este derecho consagrado en la Carta Magna.

No importa que lo critiquen, ataquen, incluso difamen, como suelen hacerlocon frecuencia sus adversarios.

Sin embargo, como un ciudadano más, AMLO ejerce la réplica a plenitud, de conformidad con el sistema democrático que dirige la república.Es otra de las actitudes que no gusta a los nostálgicos del neoliberalismo.

Ellos quisieran que fuera como antes, allá cuando los medios de comunicación y sus “analistas” colocaban de rodillas a políticos y gobernantes, sea “en suerte” para negociar privilegios y prebendas no muy alejadas de la inmoralidad que prevaleció durante 36 años.

Es público que los opositores a la 4T, aprovechan cualquier pretexto para demeritar las acciones del supremo gobierno. Las campañas contra AMLO son incontables y los métodos varían desde los más simples, grotescos y ridículos, hasta los más sofisticados.

Tienen para todos los niveles, lo cual indica que cuentan con suficientes recursos técnicos y monetarios, para hacer frente a quien los desalojó del

paraíso que disfrutaron, hasta el arribo de MORENA al poder. Es una guerra sin tregua, donde es claro que los neo porfiristas están dispuestos a llegar hasta el final…y este final pudiera tener variantes altamente riesgosos para quienes participaron de la corrupción y el saqueo.

Es probable que algunos grupos de interés supongan que presionando, obligarán a que las autoridades bajen la guardia, respecto de investigaciones y sospechas de actividades delincuenciales.

El columnista considera que están equivocados. En este sentido, no es ninguna garantía la insistencia de AMLO relativa a que su gobierno no perseguirá a ex presidentes, (siempre y cuando no haya motivos, ni exigencia popular).

No es ninguna garantía digo, cuando distintos personajes aparecen poco a poco, en el gran escenario de la corrupción en que se convirtió México

durante el pasado reciente.

LIBERTAD BAJO PALABRA

López Obrador ha dejado que los contrarios muestren sus cartas, siendo tolerante a veces en exceso, pero sabe su cuento, toda vez que los adversarios por lo general utilizan información falsa. Y a esto se atiene porque las mentiras se auto destruyen con la misma velocidad que fueron creadas.

Suponer que en esta forma doblarán a AMLO, es error mayor. Deben entender que la fuerza moral del presidente es histórica. No solo por la experiencia en la oposición durante décadas, sino porque el antecedente se encuentra en la generación de la Reforma, en su voluntad por rescatar la dignidad republicana.

Y más concretamente en el ejemplo de Juárez.

Hay que entender la heroicidad del Benemérito de las Américas, su valor y decisión para expulsar al ejército invasor, (el mejor del mundo en aquel

momento), y su energía y entereza para hacer valer la ley y rechazar las

voces que solicitaban el indulto para Maximiliano.

Nada evitó que el 19 de junio de 1867 se cumpliera el destino del archiduque austriaco, en el Cerro de las Campanas.

Incuestionable la grandeza de don Benito.

Quienes critican y atacan para saciar el estómago, debieran echar un vistazo cuando menos, a los textos de secundaria, (si es que la cursaron). Se enterarían de la existencia de otros mexicanos que no vacilaron en salir al

campo de batalla a defender el honor nacional.

Estos que escriben “bajo pedido”, debieran saber que su descomposición

moral, nada tiene que ver con la grandeza de este país, forjada no ayer, sino a través de siglos, con alto costo social. Lograr el México democrático que

ahora disfrutamos, no fue ningún capricho de las mayorías. Más bien habrá que considerarlo como un estado de madurez, que no podrá destruirse mediante engaños provenientes de quienes sin rubor, transitan por las alcantarillas de la indecencia.

De manera que AMLO es apasionado defensor de la libertad de expresión. De ahí deriva su convicción de que por ejercer este derecho constitucional, nadie será molestado, perseguido y menos reprimido, como sucedía en el neoliberalismo..

Lo destacó una vez más durante “la mañanera” de este jueves, toda vez que algunos medios y “analistas”, suponen que podrían ser afectados por las críticas hacia el régimen y a su persona.

Al contrario, el presidente garantiza el uso de la palabra sin restricciones, aunque conservando su derecho de réplica, como corresponde a un gobierno donde la información es de ida y vuelta.

Y donde la verdad no es patrimonio de nadie.

Por otra parte, la veracidad informativa encuentra el aliado más poderoso en el lector, que ya superó la manipulación de que fue objeto por mucho tiempo.

La sociedad ha cambiado y no es fácil enajenarla con falsedades identificadas con grupos de interés político o empresarial.

Y este ha sido el principal motivo para que no germinen las semillas perversas de los neo porfiristas, quienes además, están moralmente impedidos para la victoria, debido a que sus antecedentes los delatan. Y ni modo que sea invento.

RUMBO A LAS ELECCIONES

Las campañas contra el régimen de la 4T, no se detendrán en razón de la pandemia que nos afecta. Ya sabemos que todo lo que en este aspecto se haga o deje de hacer, no gustará a los adversarios de AMLO. No se detendrán digo, porque se trata de acciones que trascenderá para ubicarse en las elecciones del

próximo año.

Es de esperar entonces, más intensidad en los ataques a medida que se acerque el proceso de renovación de más de una docena de gubernaturas y la cámara de diputados.

Hasta ahora los efectos del golpeteo es relativo. López Obrador ciertamente ha perdido algunos puntos en la aceptación general, pero nada que preocupe realmente, en el entendido de la lógica que impone la transformación…desgaste normal.

Se han tocado cuestiones a contra flujo de la costumbre del pasado. Ello acarreó cierto resentimiento de sectores de la clase media, producto justamente de la exageración con que se manipuló información negativa.

Algunos errores administrativos fueron magnificados, convirtiéndolos en políticos, al final de cuentas sin mayor trascendencia.

Sin embargo la confianza en el gobierno se recupera después de superar la primera trampa de fuego colocada por los conservadores.

Ahora la metodología con que se enfrenta al Covid-19, demuestra que la capacidad del gobierno de la 4T está por encima de cualquier circunstancia, por lo tanto está lista para retos mayores.

Y como no es posible desligar al supremo gobierno de las elecciones del 2021, es altamente probable que MORENA logre el triunfo en la mayoría de los estados y ratifique su liderazgo en la cámara de diputados.

Y si no, pa’l baile vamos. De manera que a los conservadores no importa el Covid-19, lo que realmente les interesa son las elecciones del año venidero. Mucho les dolerá que el partido de AMLO se imponga, pero ha de suceder porque las mayorías no han renunciado a la transformación…”Ni renunciarán”, como dijo aquel.

SUCEDE QUE

Pregunto y me pregunto, ¿alguien en el PRI y el PAN se atreverá a presumir popularidad después de la egoísta actitud ante el Covid-19?…NOTA.- en

lugar de egoísta actitud, quise escribir “cobarde actitud”, pero pos, pa’ que echar a perder el dulce encanto de la cuarentena.

Y hasta la próxima.