Columnas: EL PATINADERO Marcaje especial

El dirigente del PRI en Tamaulipas,EDGAR MELHEM SALINAS camina despacio, pero busca con sus pasos recuperar espacios que se perdieron desde que el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ terminó su sexenio y traicionó a los grupos priistas.

Es por eso que surgieron diferencias entre EGIDIO y quien fuera el candidato del PRI a la gubernatura BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, quien trabajo rodeado de traidores impuestos desde Palacio.

Las reglas siempre son las mismas,el que paga manda y quien corría con los gastos de la campaña era EGIDIO, quien jugaba a dos bandas, por una copaba a BALTAZAR rodeado de traidores y por otro lado también hacía inversiones en la bola política.

Como buen ingeniero, calculó las estructuras y sabía dónde colocar la dinamita para destruirlo.

El ex mandatario dinamitó las estructuras del PRI, primero a través de SERGIO GUAJARDO MALDONADO y posteriormente YAHLEEL ABDALÁ CARMONA.

MELHEM recibió un partido devastado, por lo que busca la creación de una red de 600 padrinos que aportan mil pesos mensuales para el sostenimiento del tricolor, donde realizó acciones adicionales como bajar el salario y programar la venta de los automóviles.

También salió a la cacería de candidatos, pero busca perfiles de hombres y mujeres de la sociedad civil, pero también de priístas que además de tener una buena imagen, sean capaces de ganar una elección en sus municipios o distritos que pretendan representar.Además de una buena aceptación popular, también deben contar con recursos para una campaña, pues los recursos en el PRI ya se agotaron.

No tienen dinero y en muchos municipios no pueden pagar ni los gastos básicos.El rio bravense tiene la confianza deque podrán recuperar ciudad Victoria,basado en el mal trabajo de la administración panista, por lo que apuesta al lanzamiento de un candidato que no tenga temor de enfrentar al PAN.

Los nombres van y vienen, pero se repiten siempre los mismos desde la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERAN, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, BEBA DE LA GARZA VIUDA DE TORRE y ÓSCAR ALMARAZ SMER.

Ciudad Victoria no tiene la importancia electoral de Reynosa, Nuevo Laredo o Matamoros, pero si tiene una gran relevancia política por ser la sede de los poderes, por lo que recuperar la ciudad significa que el PRI vive y tiene una esperanza de crecer.

Desde la capital se toman decisiones que atañen a toda la entidad y es tanta su importancia que parece ser requisito que para ser candidato o gobernador haber residido temporal o permanentemente en esta ciudad.

En ese contexto, MELHEM añora pasado, hurga en el arcón de los recuerdos, revisa los nombres, fotos y videos de los priístas y externos que pudieran representarlo y ya hay marcaje especial para algunos.

De hecho les agrada que se muevan libremente en toda la entidad, en el PRI piden caminar rápido, sólo les interesa el resultado final.La apuesta es muy alta, son pocas las herramientas, pero demasiada grande la confianza, MELHEM considera que ya tiene la mitad del camino recorrido.

En Reynosa, la alcaldesa MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ pidió a los agentes de Tránsito y Vialidad de apoyar con servicios de mensajería en el traslado de medicamentos a los ciudadanos que no cuenten con automóviles y evitar dejen su vivienda y exponerse al contagio de Coronavirus.

Es un servicio gratuito para toda la ciudadanía y solamente tienen que pedirlo al teléfono de la corporación en esa ciudad fronteriza.Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…