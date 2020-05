Columnas: CONFESIONARIO Regateo perverso…

Los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León fueron punta de lanza en la exigencia de que la Federación aporte más recursos a las entidades que han hecho frente a la pandemia de Covid con recursos propios y ayer en pleno los 32 mandatarios estatales congregados en la CONAGO coincidieron en la urgencia que habían adelantado los nortestenses.

Así es mis queridos boes, aunque desde el año pasado el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca había puesto el dedo en la llaga, al denunciar que Tamaulipas aporta millones en impuestos a la Federación y recibe centavos, fue en el bloque que formó con Jaime Rodríguez Calderón y Miguel Riquelme que contextualizaron la falta de recursos a la crisis económica y de salud por la pandemia.

El 19 de marzo Cabeza de Vaca dijo que se tendría ya para entonces haber subido el rango de la amenaza de la pandemia, “esto nos permitirá un mejor servicio a todos los sistemas de salud que tenemos los tres estados”

Y la semana pasada, luego de la insistencia de los gobernadores del noreste en Monterrey, en su octava reunión, el gobernador cuerudo advirtió que irían por la vía legal ante la respuesta negativa del gobierno de la 4T que deja en manos de los Estados responsabilidades que son compartidas

“Nos da más responsabilidades, nos resta facultades, y nos quita recursos (la federación), por eso vamos a actuar por la vía legal, con acciones de controversias constitucionales sobre la Ley de Coordinación Fiscal, que nos permitan equilibrar los recursos que se requieren para enfrentar esos problemas (coronavirus y crisis económica)”, refirió García Cabeza de Vaca,

La respuesta, dijo entonces Cabeza de Vaca, a la solicitud de recursos extraordinarios para infraestructura de salud para hacer frente a la pandemia fue darles más bajón a las participaciones federales hacia los estados.

“Ya hubo una respuesta, si bien no ha habido pronunciamiento, en los hechos nos están respondiendo, con reducciones adicionales para nuestros estados, empezando con el Sistema Nacional del Empleo que tenía una bolsa para cada entidad federativa, ya hubo un recorte directo a todos los estados, sin decir agua va, con el pretexto del coronavirus”, dijo.

Es decir parece que el gobierno de López Obrador no está dispuesto ni siquiera a que los gobernadores que no son de su filia le expongan los problemas que padeces sus estados y lejos de coadyuvar a la solución de los mismos arremete contra la población que olvida también gobierna.

Por eso es importante lo que ocurrió ayer con la CONAGO en la reunión con el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, porque en la declaración conjunta que hacen los 32 gobernadores replica lo que ya decían Cabeza de Vaca, El Bronco y Riquelme “Con respeto y honestidad, señor Secretario, le señalo que para nosotros esta situación financiera es insostenible y de verdad no puede continuar más”, dijo a nombre de la CONAGO el gobernador de Baja California Sur Carlos Mendoza No hay palabras para describir la gravedad de lo que enfrentamos. Pero estoy cierto, señor Secretario, que usted lo entiende muy bien. […] En momentos difíciles, de gran tensión social, regatear lo que la ley mandata es perversidad. Y hoy no es tiempo de politización, sino de colaboración. Actuemos con responsabilidad y altura de miras”

Claro que Arturo Herrera solo servirá de mensajero para llevarle la exigencia a López Obrador, habrá que ver cuándo lo recibe y si lo recibe habrá que ver si lo escucha y si lo escucha a ver si le entiende y si le entiende ver si tiene la voluntad de hacer justicia presupuestal a los estados.

OTRA JOYA DEL PEJE…

Ayer era tendencia en Twitter el hastag #LopezMeLaPela, fue como respuesta de miles, decenas de miles de profesionistas a las declaraciones que por la mañana hiciera AMLO sobre los profesionistas del país, en especial contra periodistas, ingenieros, arquitectos y ,economistas.

“La gente está participando como nunca escribiendo, manifestándose mostrando su inteligencia, así como a los ingenieros les cuesta trabajo aceptar de que la gente pueda hacer un camino sin ellos, o a los arquitectos también les cuesta que una familia pueda hacer una casa sin ellos, así los periodistas o a los columnistas a los expertos les cuesta muchísimo aceptar que la gente tiene un instinto certero y que es más inteligente que nosotros”, dijo

“Porque (antes) se despreciaba al pueblo, el pueblo no existía, uuuuuuy en el tiempo del neoliberalismo los técnicos se creían científicos, se elevó la técnica a rango supremo y ahí si, la economía asunto de los economistas, como si fuese algo tan, este, inalcanzable ¿cómo le hace la gente para estirar su presupuesto?, esos si son buenos economistas, sobre todo las mujeres”

El presidente tiene desconectado el cerebro del estómago, parece una fábrica de veneno, división, frustración y rechazo a todo lo que signifique progreso, porque si tienes una casa grande y un carro de reciente modelo y dos pares de zapatos eres condenado por él, ahora si estudiaste una carrera de 5 años y una especialidad de dos o tres también te ataca dando a entender que no haces falta. Ya ofendió a médicos, periodistas, ingenieros, arquitectos y

economistas ¿quién sigue?.