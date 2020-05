SENER asume el control total del sistema eléctrico La publicación del Acuerdo del Cenace en el DOF se da en el marco de la salida del titular de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), César Emiliano Hernández Ochoa.

MÉXICO.- La Secretaría de Energía (Sener) publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de Federación (DOF) el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

Con ello, se hace oficial la suspensión de las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas, así como las inversiones privadas en generación de electricidad.

La publicación del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en el DOF se da en el marco de la salida del titular de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), César Emiliano Hernández Ochoa, quien el 12 de mayo había rechazado su publicación e indicó que debía contar con un análisis y procedimiento de mejora regulatoria.

Este viernes, la Embajada de Canadá en México y la Unión Europea alertaron sobre los riesgos que representa para las inversiones en el sector de energías renovables la reciente publicación del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

A través de una carta dirigida a la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, la Embajada de Canadá en México señaló que el Acuerdo establece acciones y estrategias de control operativo que ponen en riesgo la “operación y continuidad” de proyectos de energía renovables de empresas canadienses en el país.

Por su parte, en otra carta, la Delegación de la Unión Europea comentó que el Acuerdo de la Cenace podría afectar la inversión privada y la extranjera en México.

Ante ello, ambos solicitaron una reunión con la Secretaría Rocío Nahle para hablar sobre sus “preocupaciones” respecto al Acuerdo.

EL ACUERDO

El Acuerdo del Cenace establece quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas; y que se aplicarán acciones y estrategias para fortalecer la confiabilidad del SEN.

Tampoco se autorizarán pruebas preoperativas para la Centrales Eléctricas solares y eólicas que aún no las hayan iniciado. No obstante, el Acuerdo no establece fecha de término para estas medidas.

El Acuerdo puntualizó que, después del anuncio de la Secretaría de Salud sobre la Fase 3 de Emergencia Sanitaria, se ha vuelto de alta prioridad asegurar el suministro eléctrico para usuarios finales y minimizar los riesgos que impidan satisfacer la demanda eléctrica.

En el anexo técnico del documento se enlistaron fallas registradas en la red eléctrica nacional.

Cenace aseguró que las Centrales eólicas y fotovoltaicas afectan la Confiabilidad del SEN, y, en suma, no contribuyen en la regulación primaria del control de la Calidad de la frecuencia.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO