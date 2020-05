Destruye incendio edificio en ‘La Isla’ Autoridades aún desconocen el motivo por el cual un condominio fue destruido por las llamas en la mañana de ayer pese a los rumores de un posible rayo

Brownsville.- Bomberos estuvieron trabajando para contener un incendio que se registró en el Gulf Point Condominium en la Isla del Padre Sur en la mañana de ayer.

Jim Pigg, jefe del departamento de bomberos de la Isla del Padre Sur, dijo que recibieron una llamada alrededor de las 7:26 am alertando sobre el incendio y que los primeros en llegar al lugar fueron oficiales de la policía de la ciudad.

Pigg detalló que el incendio comenzó en el lado este del edificio y se esparció hacia el centro. No obstante, los bomberos de su departamento lograron evacuar a los residentes del condominio y afortunadamente no se reportaron heridos ni muertes.

Solamente se reportaron que algunos bomberos sufrieron agotamiento y deshidratación, pero fueron atendidos a tiempo y continuaron con sus labores.

Hasta el momento, autoridades no han determinado la causa principal del incendio, pese a las especulaciones que han circulado de que el incendio inició por un rayo.

El alcalde de la Isla del Padre Sur, Patrick McNulty, dijo que se le pedirá al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) que sea la agencia encargada de la investigación puesto que los daños ascienden a más de un millón de dólares.

Conforme al gerente general de Gulf Point Condominium, Carlos Chacón, el edificio, que fue construido en 1977, fue pérdida total. Sin embargo, afirmó que más adelante comenzarán con su reconstrucción.

Por su parte, McNulty afirmó que se les buscará alojamiento y comida a las dos o tres personas que fueron desplazadas a consecuencia del incendio.

Las agencias que brindaron asistencia en el incendio, incluyen: policía de la Isla del Padre Sur, departamento de bomberos de la Isla del Padre Sur y departamentos de bomberos de las siguientes ciudades: Laguna Vista, Puerto Isabel, Los Fresnos, Rio Hondo, Harlingen, Brownsville, Weslaco, San Juan, Hidalgo, San Benito y Pharr. También asistieron oficiales del Departamento de Seguridad Pública, agentes de ATF, Servicio Nacional de Meteorología, Oficina del Juez del condado Cameron, oficiales del alguacil del condado Cameron, oficiales del precinto 1 del condado Cameron, policía del distrito escolar de Point Isabel, división de manejo de emergencias de Texas y del condado Cameron, entre otros.