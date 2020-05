Golpe millonario a energía eólica Grandes inversiones de energía limpia en Tamaulipas se tambalean tras el acuerdo publicado este viernes por el CENACE, que frena virtualmente la construcción de nuevos proyectos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Poco antes de que concluyera el viernes, finalmente se consumó un duro golpe para el desarrollo de las energías limpias en el país, y por ende para la inversión eólica en Tamaulipas.

En el caso del estado, son al menos 13 proyectos los que en alguna medida se verían afectados: cinco que ya estaban listos para arrancar y ocho en etapas más tempranas.

El Diario Oficial de la Federación publicó la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico propuesta por la Secretaría de Energía, que entre otras cosas frena todas las inversiones privadas en generación de electricidad, con lo que se privilegiará a las centrales de combustibles fósiles.

Entre las entidades más afectadas por esta determinación figura Tamaulipas, que en los últimos cinco años se convirtió en el principal receptor de proyectos privados relacionados con la generación de energías limpias.

Por ende, se estima que de manera inmediata se verán impactados al menos cinco proyectos eólicos que en conjunto significan una inversión de 1,229 millones de dólares.

El acuerdo -publicado ayer- había sido rechazado el 12 de mayo para su publicación en el DOF por no contar con el análisis de impacto regulatorio por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer).

El asunto escaló a tanto que el viernes se dio a conocer la renuncia del titular de Conamer, César Hernández, quien dirigía el organismo desde el 1 de diciembre de 2018.

Para publicarse, se solicitó la exención de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), lo que implicaba no pasar por el análisis y limitar a los involucrados en el sector a emitir comentarios al respecto para poder pasar directo al DOF.

El acuerdo ya había recibido 27 comentarios, entre los que destaca el de Julio Valle, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), quien señaló que el instrumento va más allá de una política pública, por ir contra diversas leyes y reglamentos vigentes.

Expuso también que afectará a proyectos renovables en operación, pruebas y construcción, con un impacto en las inversiones por más de 25 mil millones de dólares y 78 mil empleos.

Duro golpe para Tamaulipas

Son cinco los proyectos en Tamaulipas que se verán afectados en lo inmediato por las medidas tomadas por el Centro de Control de Energía. Pero además debe considerarse el golpe futuro para una entidad que se había convertido en epicentro de las inversiones energéticas.

Entre septiembre del 2016 al cierre del 2019, Tamaulipas pasó de producir 54 megawatts a más de mil, lo que equivale al consumo de energía eléctrica de 2 millones 700 mil hogares.

Actualmente operan en la entidad al menos nueve complejos eólicos en diferentes regiones, sobre todo del centro y norte del estado.

Las estimaciones de la Comisión de Energía de Tamaulipas -realizadas antes del acuerdo de la CENACE- apuntaban a que para el 2022 la entidad tuviera en su territorio un tercio de todos los parques eólicos del país

En conjunto, toda a la producción de energía limpia en el estado contribuiría a evitar la emisión anual de 2 millones 800 mil toneladas de C02.

“Es un claro enfrentamiento con el sector privado para ponerles un freno, incluso a inversiones que ya están terminadas. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) tendría que revisar las condiciones de competencia que se están violando con este acuerdo”, opinó Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa, tras conocerse el acuerdo.

Entre los cinco proyectos que se verán impactados en Tamaulipas está el del “Parque eólico San Carlos”, cuya construcción en los municipios de Villagrán y San Carlos comenzó en enero de este año, a cargo de Acciona Energía.

Ahí se contempla la instalación de 60 aerogeneradores que generarían 198 MW de energía, con una inversión de 215.7 millones de dólares.

La empresa Thermion Energy estaba a punto de arrancar la construcción de dos parques denominados, Delaro y Los molinos con capacidad de 288 megawatts.

También se verán afectadas las inversiones de Ener AB (un joint Venture entre AES México y Grupo BAL), en los parques Tres Mesa IV y Mesa La Paz, ubicados en Llera; así como Vicente Guerrero, cerca de Victoria.

“Tras terminar de construir, es necesario verificar que el sistema de generación sea compatible con el sistema, que opere en las condiciones que el sistema eléctrico demanda, lo interconectas y haces pruebas antes de la operación comercial. Lo que están haciendo es bloquear esas pruebas previas a la entrada en operación, y por lo tanto todas estas plantas no pueden entrar en operación porque suspendiste las pruebas”, explica Víctor Ramírez, analista del sector y vocero de Plataforma México, Clima y Energía, al portal especializado EvWind.

Además de estos cinco, hay otros ocho grandes complejos que estaban en proceso de proyección.

Pero no sólo los proyectos en construcción han sido golpeados por las nuevas políticas de energía eléctrica. También los parques que ya están en funcionamiento verán afectada su operación, pues se redujeron los flujos de entrega de energía.

“Las que están en operación, les han cortado el flujo de entrega de energía en ciertos porcentajes, lo que significa un golpe a estos parques eólicos y repercute en toda la cadena productiva”, explicó Andrés Fusco Clynes, consultor en temas de energía y ex comisionado de Energía de Tamaulipas.

Estas medidas, lamentó, “generan una desconfianza brutal con los sectores productivos; a corto plazo, un impacto económico grande, porque se dejan de percibir inversiones y a largo plazo la desconfianza en la inversión y que busquen otros mercados para estos proyectos”.

Recientemente, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puso sobre la mesa la necesidad de revertir esta decisión de la CENACE.

Durante la conferencia de los gobernadores del Noreste, advirtió el duro golpe para las inversiones en la región:

“Estados, los más perjudicados, aquellos que tenemos esa vocación para generar energías limpias, como la solar en Durango y energía eólicas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”.

Señaló que los proyectos frenados por esta decisión, ascienden a 2 mil millones de dólares en esta región, mismos que generarían energías limpias, “cuando esta es una exigencia mundial, de esta nueva generación que nos pide a gritos, que dejemos de contaminar”.

Indicó que la política de la Comisión Federal de Electricidad, especialmente de su director, de utilizar combustóleo, para la generación de energía eléctrica, en lugar de energías renovables, que se impulsan a nivel mundial, es una incongruencia.

Protesta internacional

Buena parte de la inversión privada en energías limpias en el país proviene de Europa y Norteamérica. Es el caso por ejemplo, de la española Acciona Energía, que recientemente instaló el parque El Cortijo en Reynosa.

Detrás de estas grandes empresas, está el respaldo de sus gobiernos.

En cuanto se confirmó la publicación del nuevo acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, la Unión Europea y la Embajada de Canadá en México alertaron sobre los riesgos que significa para las inversiones en el sector energético.

La Delegación de la Unión Europea comentó que el Acuerdo de la Cenace podría afectar la inversión privada y la extranjera en México.

“La Unión Europea ya había elevado las inquietudes de varias empresas europeas involucradas en el desarrollo y fomento de las energías limpias en México frente a algunas decisiones gubernamentales que están afectando al sector, tales como la suspensión indefinida de las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el cambio de la Regulación de los Certificados de Energía Limpia”, dijo el encargado de Negocios de la UE, Jean-Pierre Bou, en el texto enviado a Nahle.

Detalló que el Acuerdo de Cenace causará un impacto negativo en 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados, “lo que pondrá en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los 6 mil 400 millones de dólares”.

Externó que hubo un “acontecimiento adicional” que aumentó las preocupaciones de la Delegación de Unión Europea, por lo que también solicitó una reunión virtual para hablar sobre el impacto del Acuerdo a las inversiones, así como las afectaciones al sector energéticos.

“Los embajadores de los Estados Miembros de la Unión Europea y de la Delegación de la Unión Europea nos gustaría reunirnos con usted, incluso virtualmente si las condiciones aún no permiten reunirnos en persona, para valorar las últimas medidas adoptadas en el sector de las energías renovables, conocer su extensión en el tiempo, y medir su impacto sobre la inversión nacional y extranjera, y sobre las repercusiones en el fortalecimiento del sector energético en general”, solicitó.