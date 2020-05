Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia,Transfobia y Bifodia Al conmemorarse hoy 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia pero que debido a la pandemia no se realizó ninguna marcha, la presidenta de la Asociación Diversidad Vidah Trans Ana Karen López Quintana...



TAMPICO, TAMAULIPAS.-En lo que va del año se han documentado 10 casos de discriminación en la zona sur de Tamaulipas hacia quienes integran la población LGBTTTIQ sobre todo por parte del personal de salud.

Al conmemorarse hoy 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia pero que debido a la pandemia no se realizó ninguna marcha, la presidenta de la Asociación Diversidad Vidah Trans Ana Karen López Quintana señaló que el mayor problema es que si alguna de los integrantes se enferma de Covid-19 serán doblemente discriminados.

“No hemos tenido agresiones físicas, pero si de rechazo y de discriminación y también de ignorarlos porque por ejemplo llevan oficios para hacer una petición y les indican que les llamaran y no lo hacen ya que además al ir con su vestuario como mujer lo toman con burla y discriminación” refirió.

Reiteró que el grupo LGBTTTIQ son de los mas vulnerables y estigmatizados por la sociedad y hasta por parte del gobierno.

“Nosotros esperamos apertura y sensibilización por parte del gobierno sobre todo del sector salud así como a quienes están en puestos políticos” refirió.

López Quintana dijo que al haber la contingencia sanitaria ya tienen encima una doble discriminación, ya que en caso de que alguno de ellos se enferme de Covid tendrán rechazo por su identidad de género y si tienen VIH, sería triple discriminación.

“Sería importante una mesa de trabajo del gobierno para que se siente con la población LGBTTTIQ y hablar del tema del discriminación (…) tenemos que eliminar la criminalización de conductas sexuales y generar legislaciones antidiscriminación, que nadie sea perseguido o discriminado en ningún ámbito de su vida por su orientación sexual” refirió.

Asimismo dijo que en Tamaulipas pese a que se tipifica como delito la discriminación, los crímenes de odio y las diversas manifestaciones de violencia ejercida en su contra se incrementaron. “Actualmente quienes sufrimos más violencia somos las personas trans, siendo Tamaulipas y Veracruz dos de los Estados con mayor índice que crímenes de odio”, señaló.

Añadió que debido al temor a que se revele su orientación sexual asi como a sufrir revictimización o por desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia, muchas personas LGBTTTIQ+ prefieren no denunciar cuando han sido víctimas de actos de discriminación y de violencia. “Pero la falta de estadísticas y datos oficiales conlleva, a su vez, a la desatención del problema por parte de las instituciones de gobierno” afirmó.