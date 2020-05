Planearán acciones para recuperar empleos perdidos Alejandro Perales Huerta director en Tamaulipas del Servicio Nacional del Empleo destaco que con la cancelación del convenio de coordinación del programa de apoyo al empleo por parte del Gobierno Federal,

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Tras la pérdida de más de 20 mil empleos en Tamaulipas cifra que podría aumentar por la pandemia del Coronavirus , el Gobierno del Estado dio la encomienda al Servicio del Empleo establecer acciones para la recuperación del mismo en los próximos meses, para ello se espera que se dé marcha atrás a la decisión del gobierno federal de cancelar el convenio de coordinación de apoyo al empleo y se mantenga este aunque sea sin recursos, para poder operarlo y ayudar a los que demandan una fuente de trabajo.

Alejandro Perales Huerta director en Tamaulipas del Servicio Nacional del Empleo destaco que con la cancelación del convenio de coordinación del programa de apoyo al empleo por parte del Gobierno Federal, en Tamaulipas por ejemplo ya no se realizaran ferias de empleo, y con el recurso del Gobierno del Estado se va buscar rescatar al personal que perdió el empleo por la contingencia sanitaria del COVID-19, lo que si es que se va continuar con los procesos de vinculación laboral que seguramente va tener mucha demanda a partir del mes de junio,

Recalco que se está hablando de que en Tamaulipas se han perdido más de 20 mil empleos y que el Servicio Nacional del Empleo tiene la encomienda para que se vuelvan a colocar, de hecho nosotros pudiéramos trabajar sin recursos siempre y cuando se mantengan las oficinas regionales, la oficina central el personal mínimo para poder trabajar el servicio de vinculación laboral en México y el extranjero por ello es que está solicitando que continúe el convenio de coordinación entre estado y federación

Aseguro que lo que está en riesgo es la operatividad del programa porque el servicio nacional del empleo se convierte en una agencia de viajes de miles de trabajadores agrícolas que trabajan en los Estados Unidos y Canadá y que al no haber un Servicio del Empleo se quedan desprotegidos porque no habría quienes les tramitara sus permisos laborales con las embajadas quien les aplicara los exámenes propedéuticos y de conocimientos agrícolas quien revisara los contratos de trabajo con esos países, y de sus reservaciones de vuelo y de su retorno seguro al país, por lo que al no haber este organismo estos trabajadores quedarían parados y sin ninguna protección consular.