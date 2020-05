Tamaulipas rebasa los mil casos positivos Este sábado se registraron 31 nuevos casos, para alcanzar un total de 1,020 positivos acumulados desde que inició la pandemia; además murieron dos personas más

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Este sábado, Tamaulipas superó los mil casos acumulados de Covid-19, al llegar a un total de 1,020 contagios con 31 reportados ayer.

De esa cifra, 432 aparecen como pacientes recuperados, lo que significa que al día de hoy hay 588 casos activos en el estado.

Ayer hubo una baja en la cifra de muertes diarias con dos nuevas defunciones, para sumar un total de 67 con Matamoros como primer lugar tanto en contagios como en muertes.

Ahí se contabilizan 24 fallecimientos y 241 contagios confirmados.

Por municipio, le sigue Tampico con 185 casos y ocho defunciones, luego Victoria con 155 casos y cinco muertes.

Ayer resultaron positivos dos hombres de 50 y 26 años de Matamoros; una mujer de 25 años de Tampico, un hombre de 40 años de Padilla y cuatro mujeres de 27, 57, 17 y 46 años de Reynosa.

Además, de Victoria un hombre de 53 años; de Güémez un hombre de 58 años; de Altamira un hombre de 55 años y un hombre de 37 años; de Río Bravo un hombre de 42 años y de Nuevo Laredo 2 hombres de 44 y 42 años de edad.

A través de un comunicado, la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa reiteró su llamado a las y los tamaulipecos a quedarse en casa, seguir las recomendaciones que emite el gobierno del estado para proteger su salud y extremar medidas de prevención con los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

En cuanto a la disponibilidad de camas de hospitalización General en Tamaulipas, las autoridades sanitarias federales reportaron un 12% de ocupación en los hospitales de la entidad.

Mientras que en camas con ventilador hay un 93% de disponibilidad.

Actualmente hay presencia del virus en 18 municipios de la entidad.

Al respecto, el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López Gatell, ayer enlistó los llamados “municipios de la esperanza”, aquellos que no tienen contagios, ni vecindad con localidades donde hay casos confirmados. Estos podrían adelantar el reinicio de actividades a partir de este 18 de mayo.

En el caso de Tamaulipas serían Burgos, Cruillas, San Nicolas y Mier, los cuales en conjunto suman poco mas de 12 mil personas, lo que equivale al 0.3 por ciento de la población de Tamaulipas.

Pese a esto, tanto las autoridades estatales como municipales han advertido que no eliminarán ninguna restricción si esto implica el más mínimo riesgo de un nuevo brote de la enfermedad.