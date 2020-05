Continuarán cerrados los puentes Internacionales Es un hecho: los puentes internacionales no serán reabiertos para mexicanos con visa de turista.

WASHINGTON.- Es un hecho: los puentes internacionales no serán reabiertos para mexicanos con visa de turista. De hecho, los cruces desde México y hacia Estados Unidos se mantendrán cerrados de “manera indefinida” para viajes no esenciales.

La administración de Donald Trump tiene dos fuertes motivos para mantener el cierre indefinido de los cruces no esenciales. Por un lado, usa el tema de la salud para apoyar su política contra la inmigración y por el otro, el número de casos de Covid-19 no han mostrado una reducción.

De acuerdo con el diario The New York Times, la Administración Trump se está movilizando para extender las restricciones fronterizas que arrancaron derivadas del coronavirus por un tiempo indefinido.

Originalmente se esperaba que los puentes y cruces internacionales fueran reabiertos este 20 o 21 de mayo. Existe una nueva orden de revisión de estas medidas por parte de algunas agencias gubernamentales para extender las restricciones indefinidamente considerando que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Robert R. Redfield recomendó que estas permanecieran vigentes “hasta que decida que el virus ya no representa una amenaza”, publicó el Times. De esta manera los funcionarios de los CDC revisarían los peligros que representa el virus para los estadounidenses cada 30 días “el nuevo orden esencialmente significa que la frontera estará cerrada para los inmigrantes hasta que el Sr. Redfield diga explícitamente lo contrario, no al revés”, sostiene The New York Times.

En Laredo, Texas, el cónsul General de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza, confirmó que se ampliará la restricción en cruces para ciudadanos mexicanos hacia la vecina ciudad, en una reunión binacional virtual en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Mendoza destacó que aún se desconoce si la restricción para mexicanos con visa de turista se ampliará por un mes o más tiempo, sin embargo, dejó clara la postura del gobierno estadounidense de restringir cruces no esenciales en el norte y sur de ese país para evitar más contagios de Covid-19.

CON INFORMACIÓN DE EL MAÑANA