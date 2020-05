Gorditos son “inservibles y horripilantes”: chef pastelero de Nuevo León

¿Qué dijo el chef pastelero?

“Lo voy a decir, pero si uno de mis terrores más terrores, pero terrores sobre la faz de la tierra era engordar, aparte de verme horrendo, que seguramente me voy a ver horrendo, es lo inservible que es la gente gorda para deambular y para convivir, se atraviesan, ocupan dos pasillos del súper, son lentos, no puedo. Yo creo que es la cosa más terrible que me pueda pasar, no tanto, bueno sí, lo horripilante que me pueda llegar a ver, como una botarga, pero lo inservible que es la gente, o sea un pastelero gordo es inservible, o sea estorba, arruinan el pastel con la panza, comen todo el día, que pena, que pena decirlo pero acabo de pasar el súper horrendo, horrible, inservible.”