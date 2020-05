José Ramón Fernández da por hecho que Liga MX será cancelada

MÉXICO.- Todo parece indicar que el Clausura 2020 de Liga MX será cancelado en las próximas horas, incluso el reconocido periodista José Ramón Fernández lo dio por hecho en su cuenta de Twitter.

Desde las últimas horas de este domingo 17 de mayo comenzó a tomar mucha fuerza el rumor en torno a que la Liga MX daría por finalizada la temporada ante la pandemia de coronavirus que afecta a México, máxime después de que el periodista Luis Castillo adelantara que los clubes se decantarían por la cancelación.

Lo anterior en virtud de que las televisoras habían dado su visto bueno para cesar de tajo las hostilidades del Clausura 2020. Esto a condición de renegociar los contratos en un futuro y así no perjudicar a ninguna de las partes involucradas.

Los rumores sin duda toman otro carácter después de que la tarde de este lunes 18 de enero tanto José Ramón Fernández como otros periodistas dieran por hecho las versiones surgidas en las últimas horas.

Además del experimentado “Joserra”, gente como Tom Marshall habló al respecto, y aunque dijo no tener comprobado al cien por ciento los rumores, aseguró que la cancelación es la opción más viable y lógica.

Cabe señalar que también existieron quienes aseguraron que hasta ahora los clubes continúan en la postura de jugar todo lo que resta del Clausura 2020, de hecho, trascendió que sólo tres entidades están decididamente por terminar de manera prematura.

Some reports coming out that the 2020 Clausura will be canceled. Not buying it 100 percent so far, but it was the most obvious and easiest option (aside from the $) as soon as the season was suspended and it became clear just how serious the coronavirus situation was. #ligamxeng

— Tom Marshall (@mexicoworldcup) May 18, 2020