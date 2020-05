«Yo no dije nada»: Eduardo Ávila y Alejandro Maldonado niegan romance El maestro de yoga y el medallista paralímpico subieron una historia en Instagram donde acabaron con los rumores sobre su relación

MÉXICO.- Desde que Alejandro Maldonado, conocido como el Yoga Teacher, publicó una foto con el medallista paralímpico y ex participante de Exatlón Eduardo Ávila, en la que ambos aparecen acostados en una cama, han surgido una serie de rumores de que tienen un romance. Aunque el maestro de yoga ha aclarado que se trata de una amistad, el fin de semana volvieron a revivir los rumores con una publicación de Maldonado en su Instagram, pero nuevamente desmintieron la relación sentimental.

Alejandro Maldonado y Eduardo Ávila negaron que tengan un romance. A través de sus historias de Instagram, el Yoga Teacher hizo referencia a la información que circuló el pasado domingo, luego que una de sus publicaciones en esta red social fuera tomada como la confirmación de su relación sentimental con Ávila.

“¿Qué onda tú?”, le preguntó Maldonado a Ávila. “¿Qué onda Yoga teacher?”, respondió el ex integrante de Exatlón. “Oye, ¿qué confirmamos que tenemos una relación? ¿Tú dijiste algo?”, interrogó el maestro de yoga. Ávila soltó entre risas “Yo no dije nada”, a lo que Maldonado responde “Yo tampoco dije nada”. El judoca mexicano enfatizó “Qué onda, no, no, no”, se oye en la historia de Instagram de Alejandro Maldonado.

“Gracias por estar al pendiente, el tema es que nosotros no hemos ningún anunció sobre nosotros, así de simple”, se lee el mensaje en la siguiente historia de Alejandro Maldonado.

¿Cómo surgió la supuesta relación de Alejandro Maldonado y Eduardo Ávila?

A principios de mayo, Alejandro Maldonado compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se le ve con un instrumento musical de juguete, junto a Eduardo Ávila y una niña. El maestro de yoga acompañó su foto con la leyenda: “#notecoronavires El rumor es cierto; así nos tocó vivir. #mividacomolasoñé”.

Los internautas interpretaron el mensaje de Alejandro Maldonado como confirmación de la relación sentimental con Eduardo Ávila. Algunos de sus seguidores comenzaron a dejarle comentarios, como que la foto parecía una escena de una película de Pedro Almodóvar, mientras que otros le escribieron cómo se llamaría la pareja, si unieran parte de sus nombres: “Eduale” o “Aledu”.

El año pasado comenzaron rumores sobre el romance entre ellos, después de que Alejandro Maldonado compartiera una foto en la que aparece junto al atleta recostados en la cama. Aunque decenas de sus seguidores lo felicitaron por lo que, consideraron, se trataba de una relación sentimental.

Días más tarde, Alejandro Maldonado aseguró que sólo se trata de una amistad. «Somos amigos, somos súper amigos», dijo entre risas luego de que El Capi Pérez y Anette Cuburu lo cuestionaron en el programa Venga la Alegría.

Sobre aquel momento de la fotografía, Maldonado respondió: «En frente hay una alberca, hay varios camastros, estamos en Oaxaca». Asimismo, dijo que empleó la etiqueta «Mi vida como la soñé», porque «es un hashtag que siempre uso para todo».

¡@ALEJANDROMALDO aclara de una vez por todas si tiene o no una relación amorosa con @eduardojudoman! #VLA https://t.co/70it3ffw8O pic.twitter.com/PBb54L0eMS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 17, 2019

Maldonado detalló que se encontraban en Oaxaca celebrando su cumpleaños. «Fue mi cumpleaños el fin de semana pasado, fuimos a Oaxaca, me la pasé increíble», aseguró.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO