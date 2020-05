Así será el regreso a clases en los estados tras coronavirus Autoridades federales informaron que el 1 de junio se podrá entrar a la nueva normalidad tras la pandemia, sin embargo, la mayoría de los gobernadores han decidido que las clases presenciales no se retomarán este...

MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que a partir del 1 de junio, cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia por el nuevo coronavirus, se podría comenzar a retomar una nueva normalidad tras la pandemia y los niños podrían volver a clases presenciales. Sin embargo, cada estado puede tomar decisiones al respecto, por lo que el regreso a las escuelas podría ser hasta el siguiente ciclo escolar en algunas entidades.

Incluso, sobre la reanudación de actividades, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en que los estados tienen autonomía: “Este plan es de aplicación voluntaria (…) si hay una autoridad municipal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos», dijo la semana pasada.

A continuación te decimos algunos estados que retomarán las clases presenciales o las medidas que adoptaran al respecto.

Cuándo regresan a clases en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que el ciclo escolar 2019- 2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea y se prevé que el próximo inicie el 24 de agosto, aunque aún se evalúa si será presencial.

«Les comunico que atendiendo la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el Ciclo Escolar 2019- 2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea, incluidas las Universidades Públicas y Privadas», anunció en redes sociales.

Cuándo regresan a clases en Nuevo León

El ciclo escolar 2019-2020 pasará a la historia de Nuevo León como el primero que inició de manera presencial y que concluirá con clases a distancia, en línea o a través de la radio y televisión estatal, anunció el secretario de Salud estatal.

“El Consejo de Seguridad en Salud llegó a la conclusión de que las clases deben de continuar en línea, no es conveniente volver a las actividades escolares”, precisó.

Cuándo regresan a clases en Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que los estudiantes no regresarán a clases mientras está la contingencia por coronavirus, precisando que tampoco se perderá el ciclo escolar.

“No se va a perder el ciclo escolar ni en México ni en Veracruz; decirles que nosotros acá en Veracruz antes de que se suspendiera por la contingencia sanitaria la presencia en las escuelas llevábamos más del 64 por ciento de la cobertura de los contenidos escolares”, indicó.

Mensaje importante a la comunidad académica de #Veracruz, padres de familia y estudiantes. ▶️ https://t.co/lIQGsT80M2 pic.twitter.com/Bz0CXfbsHL — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) May 14, 2020

