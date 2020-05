Ford detecta más empleados con Covid-19 tras reiniciar operaciones en EU Los casos de Covid-19 en la automotriz Ford se dan a pocos días de que se reiniciara la producción de los "Tres Grandes de Detroit".

ESTADOS UNIDOS.- Ford detectó más empleados con Covid-19, tras el reinicio de sus operaciones en Estados Unidos (EU) por lo que nuevamente se ha visto obligada a parar temporalmente la producción.

La empresa automotriz confirmó que un empleado de la planta de montaje de Dearborn, en Michigan, donde se produce la camioneta «pickup» F-150, dio positivo en las pruebas realizadas para detectar el coronavirus.

En tanto, en la planta de montaje de Chicago, donde se producen los modelos Ford Explorer, Lincoln Aviator y Police Interceptor, se confirmaron que dos empleados de la instalación habían contraído el virus.

Estados Unidos registra hasta el momento un millón 552 mil casos positivos por Covid-19, en tanto que 93 mil 471 personas han muerto.

Reinicio de producción en automotrices

Los casos de Covid-19 en la automotriz Ford se dan a pocos días de que se reiniciara la producción de los «Tres Grandes de Detroit» que son:

– General Motors (GM).

– Ford.

– Fiat Chrysler (FCA).

Las empresas reiniciaron el lunes la producción en la mayoría de sus plantas en EU luego de 8 semanas de cierre para cumplir con las normas de confinamiento dictadas por las autoridades como medida para frenar los contagios del nuevo coronavirus.

Ford informó que cuando un empleado de la planta de camionetas de Dearborn que volvió a su puesto de trabajo esta semana dio positivo de Covid-19, inmediatamente empezaron a notificar a las personas que estuvieron en contacto cercano con el individuo infectado para pedirles que se autoaislasen durante 14 días.

En Estados Unidos existe una fuerte preocupación sobre una segunda ola de infecciones con coronavirus ante la reapertura de lugares públicos.

De acuerdo con el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, un 83 por ciento de los estadounidenses están al menos un poco preocupados por la posibilidad de que levantar las restricciones en su área lleve a más infecciones.

En tanto, el 54 por ciento dice que estaba muy o extremamente preocupado de que tales medidas lleven a un alza en los casos.

Casi la mitad de los encuestados dijeron que es crucial que haya una vacuna antes de que se reanude la vida pública. Otra tercera parte dijo que es importante, aunque no esencial.

El sondeo AP-NORC fue realizado entre el 16 y 17 de mayo, antes de que se conociese la noticia de resultados positivos de pruebas clínicas de una vacuna.

