Columnas: Confesionario GATELL REBASADO POR LA VERDAD

Aquí he insistido en que la verborrea triunfalista y de control de la pandemia de Covid-19 en México ha contribuido que buena parte del pueblo crea la mentira y relaje las medidas de prevención y ello ha echado al basurero las predicciones del ‘experto’ Hugo López Gatell.

Así es mis queridos boes, una curva que no es curva y números muy, pero muy cuestionables porque no se hicieron los cientos de miles de exámenes que se debieron haber practicado, miles de casos confirmados por los Estados que la 4T no quiere reconocer y aún con eso el número de muertos y contagios ya le gritó en la cara al soberbio López Gatell que falló o que mintió.

Tiene el subsecretario por lo menos dos semanas diciendo que estamos en el pico de la pandemia, que va a comenzar a bajar y ocurre lo contrario, porque pone obviamente nuevos plazos y cree que todos somos torpes y que creemos la mentira diaria que se avienta por las tardes.

Desde antier, la cifra de muertes por Covid-19, la oficial de los López, Gatell y Obrador, había sido rebasada y según ambos aún estamos, otra vez, en lo peor de la pandemia y la bajada será mucho más lenta que la subida; es decir seguirán los contagios y los muertos.

Lo más que esperaba el subsecretario López Gatell de muertos en México por el Covid-19 eran 6 mil muertos, un poco menos de hecho. Aquí les dejo sus declaraciones del 4 de Mayo, por aquello de que la fanaticada pejista siempre intenta desacreditar a quienes cuestionamos. “Sobre la estimación de mortalidad, sigue siendo la que hemos proyectado. Ahorita (el 4 de Mayo) tenemos dos mil 271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos cerca del punto medio de la curva epidémica”, aseguró hace 17 días

“En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos dos mil o tres mil, y con ello ya tendríamos casi 6 mil o 5 mil 271 si lo ponemos nada más así, simplemente agregando tres mil más”

La realidad con sus propios números le tilda de mentiroso o cuando menos demuestra que sus predicciones y por ende su ausencia cacaraqueada calidad de súper experto queda en entredicho.

El martes ya eran 5 mil 666 muertes; es decir por ahí de 400 más del pronóstico del vocero, el miércoles la cifra fue de 6 mil 90, muchos más de lo asegurado por Gatell y ayer jueves con 420 nuevos decesos el acumulado de muertos llegó a 6 mil 510. Lo peor de todo es que la curva sigue ascendiendo, se esgrima que por lo menos los próximos 11 o 12 días siga apuntando al cielo, aunque Gatell y AMLO la vean plana y eso lo único que significa es muchos más contagios y mucho más muertes.

Pero además, desde hace alrededor de un mes López Gatell se ha negado a proporcionar el dato de la estimación de casos reales en el país, basado en el modelo Centinela, pero hay expertos matemáticos que le están haciendo la chamba y que aunque sus números no se hace muy masivos, están a disposición del que los quiera ver en Twitter.

Es el caso de Arturo Erdely, Doctor en Matemáticas y docente de estadística en la UNAM, quien es muy respetado entre la comunidad científica y ha aplicado las fórmulas que ahora oculta López Gatell.

El panorama que advierten los datos de Erdely son escalofriantes, sus estimaciones, que han sido acertadas desde el inicio de la pandemia, a diferencia de las de Gatell, indican que el factor de estimación del Modelo Centinela hasta ayer era del 23.7%. Esto quiere decir que si López Gatell ayer por la tarde anunció 59 mil 567 casos oficialmente comprobados ( aunque no sume a buena parte de los que detectan los estados), multiplicando dicha cantidad por el factor de estimación entonces en México hay ni más ni menos de 1 millón 411 mil 738 casos estimados.

Por eso es que ahora la 4T ya no da esos datos como lo hicieron en las primeras semanas de la pandemia.

La gran interrogante es hasta dónde vamos a llegar con los números de muertos y contagios en el país, si la previsión de Gatell quedó echa pedazos y estamos a la mitad de la fase crítica.

Por lo pronto México ya se sitúa entre los 10 países con más muertos por el Covid y todavía no contaban los de ayer, un topten que debiera darle vergüenza al gobierno federal, porque tuvimos dos meses para prepararnos y en lugar de hacerlo minimizamos el problema que ya venía.

TAMAULIPAS DARÁ LA BATALLA…

El gobierno de Tamaulipas dará la batalla legal para defender las inversiones millonarias y con esto las cientos de plazas laborales que significa la instalación de parques eólicos en la entidad y que la Federación por la vía de un decreto decidió prohibir.

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo que la decisión de la 4T significa un evidente este retroceso, atenta contra la confianza de la inversión extranjera y borra de tajo unos 3 mil 500 millones de dólares de 15 parques, 11 de los cuales ya están iniciados y 4 en proceso de arrancar.

Ayer además de Cabeza de Vaca,

las Cámaras de Comercio Europeas, que agrupan a 18 mil empresas de ese continente que operan en México le advierten a la 4T que la decisión merma la confianza y frenan la llegada de nuevas inversiones.