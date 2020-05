Cierre de cines tuvo pérdidas por casi $6 mil millones A pesar de la pérdida millonaria que representa hasta el momento tener los cines cerrados, los exhibidores mantuvieron su nómina e infraestructura

MÉXICO.- El plan de reapertura de los cines contempla un protocolo específico que procurará las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, y si todo marcha positivamente, de acuerdo con el programa gradual hacia la nueva normalidad, se podrá volver a las salas entre junio y julio, comentó Tábata Vilar, directora General de Canacine, quien destacó que a la fecha son casi 6 mil millones de pesos los que se dejaron de percibir por el cierre de los cines, en el tiempo que han permanecido inactivos.

“Es brutal, la estimación de pérdida de un trimestre con cines cerrados es de casi 6 mil millones de pesos; hicimos el cálculo tomando como referencia los ingresos de estos tres meses en los últimos cinco años, claro que depende de los productos, de qué películas se estrenen. El año pasado fue una muy buena taquilla, pero el promedio es 6 mil millones de pesos, es una locura”, destacó la ejecutiva en entrevista con M2.

A pesar de la pérdida millonaria que representa hasta el momento tener los cines cerrados, los exhibidores mantuvieron su nómina e infraestructura. “Ha sido un golpe enorme en términos financieros, pero han sido solidarios, lo que no queremos es que la industria muera; es padrísimo ver cosas en la televisión desde casa, pero no podemos dejar morir los cines, la experiencia humana del cine no puede morir”, comentó.

EL IMPACTO DEL STREAMING

“La presión de los cines ha sido tremenda porque las plataformas están muy fuertes debido al covid-19, el cierre de centros comerciales afecta, porque la gente ya pide sus cosas por internet, así que sí, debemos cuidar los cines”, agrega respecto al impacto que han tenido los servicios streaming a causa del confinamiento, en cuanto al consumo de contenidos desde el hogar.

El protocolo de reapertura es “amplio”, dice Vilar, pero concentra puntos básicos que van desde la desinfección de espacios hasta apelar a una nueva educación del espectador: “Los cines están preparados para poner por delante la salud de las personas”.

También habrá una campaña de educación y sensibilización de los espacios públicos y señalizaciones para recordar el tema del estornudo de cortesía y la sana distancia. El gel antibacterial estará disponible con las disposiciones requeridas de 70 por ciento de alcohol.

Además, el personal de los complejos usará cubrebocas y careta, sobre todo en las áreas de alimentos.

Y ADEMÁS

TENET, LA GRAN APUESTA

El regreso a las salas contempla una gran programación y Chistopher Nolan es uno de los primeros en volver a la pantalla grande con Tenet. “Es un reto enorme estrenar con capacidad reducida”, dijo Tábata Vilar.

En tanto, el estudio Warner Bros eliminó el pasado jueves la fecha de estreno, cambiándolo por un “llegará a los cines”.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO