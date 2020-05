Alertan para evitar fraudes con tarjetazos Exhorta CONDUSEF a evitar fraudes en compras con tarjetas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Debido al “Hot Sale México” que se realiza desde ayer sábado 23 de Mayo hasta el lunes primero de Junio con ventas en línea que ofertan promociones y descuentos de un 10 a un 60 por ciento, la CONDUSEF en Tamaulipas alertó a consumidores para evitar ser víctimas de fraudes financieros a través de la venta electrónica.

Por ello, los exhortan a tomar previsiones por las tiendas en línea y portales, dijo Rogelio Mata Delgado titular de la Unidad de Atención a los Usuarios del Estado.

Esta iniciativa de la Asociación Mexicana de Venta Online(AMVO) que ofrece descuentos y promociones de productos y servicio en diferentes portales de comercio electrónico, por ello la CONDUSEF recomienda evitar el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, porque pueden ser sitios no seguros.

Se recomienda entrar a la página del comercio, asegurarse que la dirección del sitio inicie con https:// que indica una conexión segura, cerciorarse que el dispositivo dónde se hará la compra tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso y revisar la opinión de otros usuarios sobre compras que hayan hecho.

Al comprar se sugiere comprobar la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador antes de introducir datos de su tarjeta.

También confirmar y guardar la información del contacto del vendedor no seleccionar recordar contraseña e imprimir los comprobantes de pago y de compra y también se recomienda para evitar sufrir fraude, revisar el estado de cuenta de manera permanente.

Activar sistema de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos de sus cuentas, reportar cualquier cargo o consumo no reconocido, evitar introducir datos desde una wi- fi pública, porque se pueden robar sus datos y comprobar el dominio de la página.

Como antecedente recordó que en 2019 los usuarios de tarjetas de crédito y débito intentaron realizar un total de 722 millones en operaciones de compras en sitios de comercio electrónico en nuestro país, de ellas 59 por ciento fueron exitosas y el resto o la operación no fue concluida por el tarjetahabiente, o no se contaba con saldo suficiente o bien el emisor de tarjeta determino que el sitio o comercio electrónico no era seguro y no autorizó la compra; el año pasado las ventas electrónicas se incrementaron 29.3 por ciento con relación al 2018.