Columnas: Curva no aplanada Curva no aplanada

Contra todos los pronósticos del

subsecretario de Prevención y

Promoción de la Salud, Hugo

López-Gatell Ramírez, la curva del coronavirus crece de manera alarmante

todos los días, en lugar de aplanarse;

y en las semanas previas, cuando se

esperaba la disminución de contagios,

los positivos han alcanzado hasta 2

mil 960 casos en tan sólo un día.

En el ámbito nacional, las cifras se

multiplican cotidianamente. Y cada

vez hay más enfermos y muertos –

hablamos de casi 66 mil infectados y

de cerca de 7 mil 200 decesos– que

ponen en entredicho las apreciaciones

de las autoridades sanitarias.

Sin embargo la Federación insiste

en reactivar todas actividades en los

mentados ’municipios de la esperanza’,

aunque sus autoridades, es obvio, no le

han hecho caso y menos los gobiernos

estatales.

Y no, porque las entidades siguen

presentando contagios día tras día.

Ante ello, la Secretaría de Salud

(federal) –a cargo de Jorge Alcocer

Varela–, ha modificado su apreciación

y dejado en manos de los gobiernos

locales el manejo de la crisis, pues sólo

en lo doméstico se podría evaluar,

más acertadamente, el problema que

quiso centralizar el Gobierno federal, a

control remoto.

Muestra de que la Federación ‘tiene

otros datos’, es que en la frontera

norte del país la pandemia crece –y

las autoridades de la Unión Americana

han decidido cerrar sus puertas hasta

el 21 de junio–, a tal grado que todos

los cruces también de aquí allende el

río Bravo están impedidos mientras el

régimen lópezobradorista ha autorizado reiniciar actividades.

Ello ha provocado que cada día

sea más difícil contener a la población

en su ímpetu de retornar a la ‘nueva

normalidad’ –ávida de recuperar parte

de su economía–, pese al riesgo que

conlleva la reactivación laboral.

Cierto es que la economía está

colapsada, pero antes de ofrecer abrir

nuevamente el comercio ‘paulatina

mente’; y en junio 1 reestablecer ‘todas

las actividades’, el Gobierno federal debe primeramente pensar en el impacto

social y luego en el financiero, que, por

lo visto, es su prioridad.

Y concluyo con cuatro preguntas:

1) ¿Por qué decir se ‘aplanó’ la curva

del contagio cuando diariamente crecen los casos en todo el país?

2) ¿La reanudación de clases será en

agosto, realmente?

3) ¿Acaso se aprovecha la pandemia

para acabar con los ricos, dañar a las

clases medias (lo que resta de éstas) y

establecer un régimen socialista?

De otra forma no entiendo por qué,

López Obrador, deja sin protección

sanitaria a las entidades.

¿Acaso por la militarización del país

que ocupa todo su tiempo?

Son simples preguntas y suposiciones.

Obvio, él tiene otros datos.

‘MUNICIPIOS

DE LA ESPERANZA’

En México existen 2,457 municipios

repartidos en 32 entidades. Y de ellos,

supuestamente, 324 reiniciarían

actividades hace una semana (lunes

18) –como parte del programa ‘nueva

normalidad’, establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador–,

mientras que el resto (2,133), según la

disposición oficial, seguirían en emergencia sanitaria.

O sea, con restricciones en sus quehaceres no esenciales, al menos hasta

el uno de junio próximo.

Al presentar el anteproyecto –de

los también mentados ‘municipios de

la esperanza’–, Hugo López-Gatell

Ramírez –subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud–, dijo que

serían 269, pero el sábado 16 de mayo

enmendó la cifra elevándola a 324, sin

considerar que en la mayoría de los

municipios ‘encuadrados’, jamás se

atendieron las medidas precautorias. Y

no, porque simple y llanamente nunca

se enteraron de éstas.

Sin embargo él insistió en que se

trataba de demarcaciones donde ‘no

ha habido ningún caso de coronavirus,

ni son vecinos de otras localidades con

contagios’.

¡Vaya, desconocimiento de la

geografía nacional!

Lo peor, es que no dijo que esos

municipios son los más olvidados del

país, pues apenas cuentan con una

escuela; carecen de clínicas, servicios

médicos y que por sus caminos no

hay quien circule; menos tienen visita

ni hay dónde trabajar, fuera de su

parcela –en caso de pertenecerles–,

o que sólo sirviéndole al cacique es

como se allegan el sostenimiento

familiar.

Ejemplo de eso es que en Oaxaca son 213 municipios (de 570) los

que se levantarían la contingencia,

quedando fuera la capital del estado.

Y por supuesto su bahía, cuya fuente

de recursos económicos (gracias

al turismo) otrora fue sostenida y

sustentable.

Pero el Gobierno estatal rehusó

acatar la medida; y las autoridades de

los 213 municipios se negaron a que

entraran a su territorio los fuereños.

Y eso que ahí López Obrador finca

uno de sus nichos.

A Jalisco se le autorizaron abrir

23 –también los más pobres–, como

a Sonora 16; Puebla, 13; Guerrero y

Veracruz 12 cada uno.

Otras entidades con ‘municipios

de la esperanza’ por disposiciones de

la Secretaría de Salud (federal), son:

Chihuahua (8), Nuevo León (7), San

Luis Potosí (6), Chiapas (5), Tamaulipas (4), Michoacán (3), Yucatán, igual

que Hidalgo (1).

Ciertamente no puede ni debe medirse con el mismo rasero a

ninguna entidad, pero en el caso

doméstico, lo mejor ha sido cerrar la

contingencia de manera general, ya

que lo peor estaría por venir.

Se lo comento porque aquí en Tamaulipas levantarles la cuarentena a

cuatro municipios –cuya economía

local e índices de pobreza ofenden

por la miseria–, es una aberración,

ya que la mayoría de sus jóvenes

‘piscan’ en la Unión Americana y en

cualquier momento regresarían a su

tierra, con o sin infección.

Y seguramente así lo considera el

gobernador Francisco Javier García

Cabeza de Vaca, pues ha dispuesto

que la conclusión de estudios del

ciclo actual se de en línea –en todos

los niveles–, para proteger a los

niños y jóvenes tamaulipecos.

Es más, dispuso que ningún municipio se sometiera a la disposición

federal. Y eso deja fuera del programa lópezobradorista al municipio de

Cruillas –vecino de San Fernando,

donde ya brotó el primer caso de

coronavirus–, como a San Nicolás,

Mier y Miquihuana.

Otra manifestación contraria al

programa ‘municipios de la esperanza’, se dio precisamente en Guerrero,

al negarse a levantar la contingencia

en 12 municipios; Jalisco, rehusando

abrir actividades en 23 municipios;

y en Chihuahua, donde los 8 ‘autorizados’ tampoco se ‘gancharon’ a la

oferta. En total, de los 324 ‘municipios de la esperanza’, 260 desatendieron a la Federación.

Ignoro si el resto (64 localidades)

cumplieron su llamado. Pero queda

en claro que el grueso de la población no está dispuesta a sacrificar

su salud para darle gusto al Presidente, empresarios, industriales y

banqueros…