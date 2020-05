Columnas: El hombre, el peor enemigo del hombre; a regresar a nuestro caos El hombre, el peor enemigo del hombre; a regresar a nuestro caos

Las personas fueron confinadas en

semanas anteriores para evitar el

contagio con el virus COVID-19 que

ha estado matando por miles, con las e videncias de que la infección tenía su propia

lógica, pero en un escenario de colapso de

medio ambiente deteriorado por la convivencia humana cotidiana. La presencia

de animales en ciudades sin gente en las

calles fue un mensaje ecológico: los seres

humanos, en su confort y pobreza, estaban

destruyendo el planeta.

Si el confinamiento debió de haber sido

la oportunidad para la reflexión, la urgencia

por salir de las casas y regresar a las calles no

dejó ver ningún indicio de arrepentimiento,

Las primeras personas que salieron a las

calles después del confinamiento aglomeraron las ciudades sin orden, regresaron a sus

viejas prácticas comodinas y llenaron bares,

cantinas y terrazas,

No, no hemos entendido el mensaje

del COVID-19. Y nadie está reflexionando

sobre el contenido de esos mensajes. Nadie

está respetando el medio ambiente al salir

de sus casas. El ecosistema del ser humano

es el de la depredación del medio ambiente. Ni gobiernos, ni personas, ni sociedad

organizada van a aprender la lección del

virus. Seguiremos el camino hacia nuestra

autodestrucción.

El mundo del discurso político es el de

la racionalidad de las ideas. Sí, es cierto.

Inclusive, ya ha adquirido rango de categoría

de ciencia política. Sin embargo, el discurso

muchas veces se mueve detrás del espejo de

Alicia. Lo que refleja el cristal es la realidad,

aunque detrás del espejo pueda existir

cualquier cosa.

El discurso presidencial de los gobernantes afectados por el coronavirus tiene

claridad: crea un ambiente de optimismo,

inyecta ánimos a una población desorientada, anuncia acciones verbales que tratan

de modificar expectativas y se convierte en

instrumento de gobierno; sin embargo, la

ciudadanía contrasta de modo automático

el discurso con la realidad y ve con claridad

dos mundos.

Ahora el discurso oficial inserta en el debate el concepto de “nueva normalidad”, un

escenario que se utilizó después de los terribles ataques terroristas contra la población

civil el 9/11 del 2001 en Nueva York. Nadie,

por sí mismo, quiere regresar a la normalidad anterior, cuyas contradicciones llevaron

en ése y otro caso, como en el coronavirus,

a crisis mucho mayores que rayaron en la

ruptura civilizatoria.

Lo malo radica en los hechos: la realidad

anterior era tan crítica que llevó o dio

escenario a las rupturas ingobernables.

Salir de una gran crisis exige iniciativas

monumentales: la primera guerra mundial,

la gran depresión de 1929-1933, la seguida

guerra mundial, la guerra fría que mantuvo

al mundo en la orilla de la hecatombe mundial, los ataques del 9/11 y las muchas crisis

económicas en el camino lograron cambiar

los sentidos de la historia, aunque a veces se

llegara a nuevas crisis,

El colapso sanitario del COVID-19 está

obligando al mundo a una nueva etapa de

conciencia y de enajenación. Pero los líderes

nacionales y mundiales, las clases productivas y los grupos disidentes carecen de visión

prospectiva. Y la peor parte se localiza en

la sociedad: las fotografías de las primeras

escenas del desconfinamiento y la salida a

las calles mostraron a personas sin respetar

las reglas de sanidad y, peor aun, casi todas

con vasos de licor en las manos, exactamente lo que vimos antes de la llegada de la

pandemia.

La nueva normalidad no es más que la

misma…, y ni siquiera disfrazada. Todos vimos con grata sorpresa que el confinamiento

sacó a los animales de sus cuevas y refugios

para invadir las calles de las ciudades: el

mundo originario recuperaba su territorio,

después de siglos en que la humanidad estuvo destruyendo el medio ambiente. Pero el

regreso a la vida abierta repuso los anteriores

parámetros de convivencia: la destrucción

de nueva cuenta del medio ambiente, como

si la pandemia y el confinamiento hubieran

sido una mala pesadilla.

Los seres humanos son los únicos

animales vivientes que se tropiezan siempre

con las mismas piedras. No existe una

reflexión de las razones que llevaron a la

pandemia y el confinamiento, no se aprendió la lección de que el aviso más importante

fue saber que se está destruyendo el medio

ambiente y el equilibrio ecológico, se volvió

a cerrar los ojos ante la realidad para brindar

por el regreso a una normalidad que ignora

la destrucción del ecosistema de equilibrio

natural.

A pesar de que la crisis del coronavirus

puso en el tapete del debate mundial la existencia de la civilización actual a través de la

llamada agenda verde, las personas salieron

de su confinamiento para volver al modelo

social de destrucción del medio ambiente. Y,

otra vez, los animales desalojaron sus territorios recuperados de manera momentánea

ante la llegada del hombre-destructor. Las

personas reflexionaron el confinamiento

no en el escenario del equilibrio ecológico

destruido, sino de la pérdida del confort que

destruye el medio ambiente.

Los tiempos del confinamiento fueron

una pequeña ventana para que los filósofos,

la única tabla de salvación de la destrucción civilizatoria, salieran de sus cuevas

platónicas para lanzar advertencias de que

estábamos autodestruyéndonos, pero esas

claraboyas se volvieron a cerrar más temprano de lo esperado. No, la gente no quiere

oír de catástrofes autoprovocadas, sino de

estados de ánimo correlativos a la comodidad moderna: los restaurantes, los bares,

las terrazas, los cafés, todos esos lugares en

donde se reúnen para evadir la realidad que

va a destruir, de manera inevitable, el planeta, antes que una guerra nuclear cumpla su

objetivo histórico.

Bienvenidos, pues, a la nueva normalidad

que es la misma de antes.