Fuera malentendidos; hablemos enserio

Explotaron las acusaciones y

cundió el pánico. Parecía que las

brigadas de censores del Instituto Nacional de Geografía y Estadística

llegarían a las mansiones de los súper

ricos, los multimillonarios, en dólares, a revisar sus posesiones. Muy a la

manera en que trabajadores sociales

van a las casas de los muy pobres para

ver si son candidatos a los programas

contra la pobreza. Y preguntan, o

entran y ven, porque los pobres son

amables y los hacen pasar, si el piso es

de tierra o losa, sin cocinan con leña o

gas, cuantas habitaciones hay, y si tienen plancha, licuadora, refrigerador,

televisión, horno de microondas.

Ahora los del INEGI irían a las

mansiones a ver si los cubiertos son

de plata, los autos son Lamborghini,

las obras de arte originales, la sala de

verdadera piel y el mármol de Carrara.

¿Llegarían en la revisión a encontrar

los centenarios escondidos?

Todo un absurdo elevado a la N

potencia (recuerdo de mi secundaria),

porque Alfonso Ramírez Cuellar el

presidente de Morena dijo que el INEGI

“debe entrar, sin ningún impedimento

legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.

Y es que puesto así “entrar a revisar el

patrimonio inmobiliario” suena a que

llegarían hasta la cocina; algo claramente inadmisible.

Un descuido en la redacción dio pie

a una interpretación escandalosa. Y el

asunto empeoró con la respuesta presidencial: los patrimonios deben mantenerse privados. Lo que fue interpretado

no solo como una descalificación al

presidente de su partido, sino como un

blindaje a las grandes riquezas; estas

serían intocables.

Pero algo no concuerda; este es el

presidente de la opción por los pobres,

el que busca disminuir la desigualdad. Entonces, ¿Qué quiso decir? La

respuesta surge cuando se lee toda la

declaración, que solo el patrimonio de

los servidores públicos no es privado.

Es decir que se refiere a la privacidad

de los datos.

Así que Ramírez Cuellar tuvo que

aclarar el malentendido. El objetivo,

dijo, no es que el INEGI llegue a las

casas a cuantificar pertenencias y lo

que ganan, sino una investigación científica de la concentración de la riqueza

sin violar los domicilios. Algo que

equilibraría, por así decirlo, el hecho de

que el Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo Social, el

CONEVAL, estudia a la pobreza en sus

distintas formas y características.

Es similar pero no es lo mismo;

porque la pobreza salta a la vista e imposible de ocultar mientras que la gran

riqueza, las fortunas de miles millones

de pesos, o dólares, tiene mil maneras

de hacerse invisible. Desde las inversiones en paraísos fiscales hasta las

protecciones legales que impiden correlacionar datos para tener una visión

integral de los grandes patrimonios.

A fin de cuentas, puntualiza el presidente de Morena, se trata de desagregar la información del 10 por ciento

de los mexicanos de mayores ingresos

para tener datos sobre la concentración

en un pequeño grupo de la población.

¿Qué tan pequeño? Ramírez Cuellar

dice que, en un país de 125 millones,

140 mil personas son propietarios de

la mitad de la riqueza. Es decir que

cada uno de los muy ricos tiene el

equivalente a las posesiones promedio

de otras 999 personas. Según él llegó

la hora de que las grandes fortunas

contribuyan con mayor solidaridad a

la construcción del estado de bienestar

que queremos echar a andar en México.

Si dejamos atrás los malentendidos,

en buena medida distorsiones hechas

a propósito, podemos abordar el fondo

del asunto. Lo que dice el presidente de Morena era correcto hace seis

meses, un año, diez años. México ha

evolucionado en las últimas décadas

como campeón de la desigualdad

extrema, del contraste entre algunos

de los hombres más ricos del planeta y

más de veinte millones que no comen

lo suficiente. Una situación que no se

puede deslindar de una política pública

que contribuyó muy activamente, con

privatizaciones, rescates a modo y

corrupción extrema, a crear en cada

sexenio camadas de multi-mil-millonarios. México es un paraíso fiscal que

usó la riqueza petrolera, al extremo de

destruirla, para substituir el cobro de

impuestos a las grandes fortunas.

Ahora, lo que ya era correcto y

corregible es un imperativo absoluto.

Salir delante del duro golpe sanitario

y económico que vivimos necesitará

de políticas de gran envergadura, solo

comparables a las que se han instrumentado frente a grandes crisis.

Para enfrentar la gran depresión de

los años treinta el presidente norteamericano Roosevelt lanzó el “new

deal”, el nuevo trato en que el gobierno

norteamericano se convirtió en un

enorme constructor de infraestructura,

campeón de las transferencias sociales.

El gobierno de México la enfrentó con

un gran reparto de tierras que activó

fuertemente la población rural y con

impulso a las organizaciones de base

para pelear por una mejor distribución

del ingreso.

Tras la destrucción de Europa en la

segunda guerra mundial se activó el

Plan Marshall de reconstrucción económica que tenía, además el propósito

de impedir la expansión de los ideales

comunistas en las masas empobrecidas.

Lo anterior y la segunda guerra

mundial generaron enormes gastos, y

endeudamiento, que fueron financiado

con fuertes elevaciones de impuestos

que obviamente no podían cargarse

a los empobrecidos y tuvieron que

afrontar los más ricos.

Hoy en día México enfrenta enormes lastres heredados del pasado y,

además, una grave crisis económica.

Dejemos de minimizarla y afrontemos

que para salir adelante requerimos un

Estado a la vez fuerte, democrático,

promotor de un nuevo estilo de crecimiento y mitigador de la desigualdad.

El libre mercado y los ultra ricos nunca

nos sacarán del atolladero.

El reto no es menor al de otras

grandes crisis y muchos lo han equiparado a los esfuerzos de una guerra.

Afortunadamente en este caso no hay

destrucción, así que el esfuerzo será

reactivar, empezando por las enormes

capacidades productivas que en las

últimas décadas se han paralizado por

el libre mercado.

Para afrontar la crisis habrá que

poner los recursos necesarios en manos del Estado. Lo piden los sectores

ilustrados y progresistas de México.

Lo recomiendan incluso las entidades financieras internacionales como

Banco Mundial y Fondo Monetario,

incluso los grandes centros de reflexión

de las cúpulas de poder mundiales, como el Foro Económico Mundial. Lo hacen porque son pragmáticos y en estos

momentos la defensa de sus intereses

de fondo y del conjunto requiere cierto

sacrificio de sus intereses individuales

y de coyuntura.

Así que, mejor hablemos en serio.