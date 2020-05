Presenta crayones que reflejan los tonos de piel del mundo

Desde hace 135 años los productos Crayola lideran en el ámbito artístico y de oficios, y ahora innovarán al introducir al mercado un paquete de 24 nuevos crayones «Colors of the World» diseñados para representar más de 40 tonos de piel en todo el mundo, declaró la compañía en un comunicado de prensa.

Crayola anunció los nuevos crayones junto con el Día Mundial de la ONU para la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

Crayola is set to release its 24-box crayon called “Colors of the World” that aims to mirror and represent over 40 skin tones across the globe. The specially formulated crayons will come in 24 and 32-count pack and will be available in July. pic.twitter.com/6lti5fw7S4

— Geeky PH (@GeekyPh) May 22, 2020