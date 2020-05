Recuperan las tortugas su espacio En las playas de La Pesca como en Tepehuajes mayormente, dijo, se han presentado algunas arribazones, esperando que en las próximas semanas continúen llegando pequeñas tortugas para desovar, apuntando que la temporada concluye hasta el...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-La ausencia de personas en las playas, ayuda a que las tortugas continúen arribando a las playas, en las que en estos momentos ya se registran 800 nidos de tortuga Lora, comentó el Coordinador de Parques y Biodiversidad en el estado.

“Durante la temporada del año pasado fueron aproximadamente mil nidos, y ahora llevamos poco más de 800 nidos y apenas estamos empezando, llevamos 20 días”, dijo Carlos Alejandro Garza Peña.

Apuntó que recientemente en Rancho Nuevo en Aldama se reportó la arribazón de alrededor de 4 mil tortugas, comentando que esas estadísticas permiten estimar que será una temporada con un número importante de tortugas a las playas tamaulipecas.

En las playas de La Pesca como en Tepehuajes mayormente, dijo, se han presentado algunas arribazones, esperando que en las próximas semanas continúen llegando pequeñas tortugas para desovar, apuntando que la temporada concluye hasta el mes de agosto.

Garza Peña comentó que la depredación de nidos, no es ya un problema en Tamaulipas, pues ya no se han reportado más casos de este tipo, “realmente eso desapareció, en este tiempo en que hemos estado a cargo de la tortuga, no hemos detectado personas, nada”.

Apuntó que personal de la dependencia, realizan recorridos en los nidos al menos una vez a la semana, para constatar el estado de los huevos que son resguardados en lugares seguros y lejos de depredadores naturales, hasta el momento en que eclosionan y son dejados volver al mar.

Tampoco se han registrado ya, redes en las que pudieran quedar atrapados los quelonios, luego que todas las playas del estado, por motivo de la pandemia, se encuentran resguardadas como seguridad, para evitar que las personas acudan.