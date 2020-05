¿Cómo será viajar en avión después de Covid-19? Los protocolos sanitarios para viajar en avión después de covid-19 cambiarán desde los procesos en tierra hasta la llegada a los destinos.

Expertos en aviación ofrecieron su opinión acerca de cómo será viajar en avión después de Covid-19. Adicional, la La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) creó un protocolo a seguir una vez que los viajes se reanunden.

La Official Aviation Guide of the Airways (OAG, por sus siglas en inglés) menciona que los turistas buscarán más vuelos directos o rutas que les eviten cruzar por varias fronteras, de manera que en su viaje no sea necesario tratar con muchas personas.

Henry Harteveldt de Atmosphere Research Group anticipa que en los filtros en migración serán más agudos, además de realizarse protocolos de seguridad deberán realizarse inspecciones sanitarias a cada pasajero.