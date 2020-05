Vástagos le propinan brutal golpiza Madre pide auxilio y arremeten a patadas y golpes contra su progenitor.

PUEBLO VIEJO, VER.- Blanco de brutal golpiza a manos de sus propios vástagos, resultó infortunado alarife, el cual acusó que su esposa alentó a sus hijos para que lo agredieran.

El infortunado hombre, blanco del brutal castigo, se identificó como Carmen Alejo Martínez Ramos de 61 años, el cual terminó con heridas sangrantes, golpes contusos en todo el cuerpo y con su celular destrozado.

El vapuleado sujeto dijo y vivir en calle laguna entre Llado Peña, de Congregación Primero de Mayo, y acudió ante la Procuraduría del DIF e interpuso la denuncia por violencia familiar.

El sexagenario, detalló que los hechos se registraron la noche del sábado pasado en su domicilio, argumentó que cuando iba llegando a casa, su esposa empezó a insultarlo y cuando él le tomó las manos, la mujer empezó a gritar diciendo que le estaba pegando.

Esto dio lugar a que la pareja de vástagos salieran enfurecidos en defensa de su progenitora y sin mediar palabra, arremetieron contra su padre, al cual golpearon, y le patearon en diversas partes del cuerpo, cabeza y cara

«Me tumbaron entre los dos casi me caigo hacia una fosa séptica que apenas lo estamos terminando, tengo problemas con mi esposa desde hace un año, y siempre me ha querido meter al bote, por eso con cualquier cosa ella se enoja y grita para que mis hijos me peguen.

Agregó, «tengo problemas con mis hijos por culpa de mi esposa, ella me los encandila para que me peguen, vengo a interponer la denuncia ya que en esta ocasión recibí golpes en la cabeza y saqué sangre en la nariz».

El afectado, manifestó que su esposa responde al nombre de Mardoña Felipe Catarina y sus hijos Luis Martínez Felipe y Carlos, a los cuales denunció por lesiones.