En Boca de Todos

Por Guadalupe Escobedo Conde

Calladitos se ven más machitos

Las familias patriarcales, no son fraternas. En México el machismo y la misógina son anclas del sistema político y social que nos imposibilita avanzar en el combate a la violencia de género. En las benditas redes sociales, este lunes se viralizó el reclamo femenino hacia el Estado por una vida libre de violencias, el movimiento lo encabezaron las mujeres y lo replicaron las víctimas, pero no tuvo participación por parte de ellos, los misóginos, los machistas.

La etiqueta que llamó a la acción virtual no alcanzó a mover las conciencias masculinas, #NosotrasTenemosOtrosDatos no llegó al primer sitio del trendic topic de Twitter, aunque lo impulsaron con intensidad las colectivas de mujeres, legisladoras, académicas, investigadoras, madres de familia, estudiantes, trabajadoras, amas de casa, comunicadoras y las víctimas, pero ellos, no se unieron a la manifestación digital.

Las internautas no tuvieron el respaldo masculino, una vez más, como ocurre cada vez que tratan de visibilizar esta otra pandemia que aqueja al país, igual que cuando se pide justicia por Ingrid, Diana, o Erika, no se notan las interacciones masculinas.

En la red, otras causas mueven las cuentas de los varones, como la ausencia momentánea de futbol, un meme político, una imagen sensual, la historia de un deportista caído en desgracia o una serie de Nexflix, pero no les interesa lo que pasa con las mujeres, que podrían ser: sus hijas, madres, parejas o hermanas.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública envío su información sobre violencia contra las mujeres, sus datos oficiales de la incidencia delictiva y llamadas al 911, donde destaca que ocurrieron de enero al 30 de abril 308 feminicidios, y que se cometieron (intencionalmente y con agravantes) 987 homicidios dolosos de mujeres, y en lesiones dolosas a mujeres reporta 19 mil 288 casos.

En los otros datos, las redes feministas aseguran que se han borrado las cifras de abril y exigen la reclasificación, investigación y sanción de todas las muertes de mujeres que suman más que mil 295 asesinatos del recuento oficial, casi once por día, la mayoría a manos de sus parejas, familiares y conocidos. En agresiones se reportan oficialmente 160 mujeres con golpes cada día, cifras por debajo de lo que registran los refugios, que además narran son brutalmente golpeadas, con reincidencia y afectaciones físicas que ponen en riesgo su vida, lo que representa tentativa de feminicidio.

La Red Nacional de Refugios reportó incrementó del 80 por ciento de llamadas de auxilio, el 20 por ciento ya había pedido socorro en otra instancia y no fue atendida, y casi el 50 por ciento de hijas e hijos de las violentadas, también han sido víctimas de violencia en casa durante el confinamiento. Las solicitudes de ingreso a los refugios aumentaron un 50 por ciento.

El cien por ciento de las mujeres atendidas en los 69 refugios son víctimas de violencia familiar, sufren violencia psicológica, económica o sexual y 4 por ciento intento de feminicidio.

Con los otros datos en la mano y las etiquetas de #GobiernoMentiroso y #EstadoFeminicida, bajo el son del Cielito Lindo, las feministas cantan “ay ay ay no nos callamos, porque de tu machismo y sexismo ya nos hartamos, ay ay ay juntas estamos, somos más fuertes que el pinche Estado…ay ay ay tenemos otros datos, los mostraremos, no te creemos, nos revelamos ante el sistema machista y no cederemos”.