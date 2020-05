López Obrador anuncia becas para que 30 mil médicos se especialicen en el extranjero A su regreso al país, los especialistas deberán trabajar en hospitales públicos para que “devuelvan lo que el pueblo les va a dar”, indicó López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de impulsar la formación de médicos especialistas en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un programa de becas para que 30 mil médicos generales estudien especialidades en el extranjero.

En conferencia de prensa matutina informó que se destinará el presupuesto necesario e instruyó a las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores realizar las gestiones a fin de lograr este propósito.

Las becas, explicó, podrían ser administradas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Adelantó que el principal acuerdo es que, a su regreso al país, los especialistas trabajen en hospitales públicos para que “devuelvan lo que el pueblo les va a dar: la posibilidad de especializarse”.

“Todos los que quieran estudiar especialidades van a tener manera de hacerlo. En el nivel de especialidades no habrá rechazados. ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos la capacidad en México, porque no se tiene para atender a todos, van a poder ir a estudiar al extranjero», afirmó.

«Es una decisión que hemos tomado para que se deje ese legado de 20, 30 mil especialistas más para antes o a finales de nuestro gobierno o principios del próximo. Que no nos pase hacia adelante lo que estamos ahora padeciendo”.

Adicionalmente, dijo el jefe del Ejecutivo, se están creando más de 20 escuelas de medicina en el país y se revisará el actual proceso de aplicación de exámenes de admisión para corregir los errores que pudieran existir.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salud, la ciencia y la tecnología tendrán más recursos de los que ya se han aumentado en comparación con administraciones anteriores.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, indicó que actualmente el déficit de profesionistas de la salud es de 200 mil médicos, de los cuales 123 mil corresponde a generales y el resto a especialistas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, expuso que al inicio de la epidemia de COVID-19 había menos de 2 mil 500 personas competentes para actuar en el campo clínico considerando las distintas especialidades.

Resaltó que había pocos especialistas en medicina crítica, neumólogos e inhaloterapeutas, por lo que el Insabi implementó el modelo piramidal para optimizar los recursos humanos existentes.

CON INFORMACIÓN DE PACO ZEA