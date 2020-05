NASA toma fotos de Marte con cámara de mil 800 millones de píxeles

ESTADOS UNIDOS.- La NASA ha revelado algunas de las mil 200 fotografías que el rover Curiosity tomó con una resolución de mil 800 millones de píxeles del planeta Marte que tomó durante cuatro días. Dichas fotografías se tardaron varios meses en montarse para realizar una panorámica mostrando la región ‘Glen Torridon’.

Las nuevas fotografías del rover Curiosity difundidas por la NASA fueron tomadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del 2019 con la cámara Mast del rover y un teleobjetivo que captó toda la región ‘Glen Torridon’.

Dentro de estas mil 200 fotografías hubo una con menos resolución en donde se aprecia no solo el paisaje de Marte sino la cubierta del Curiosity así como su brazo. La región del ‘Glen Torridon’ es la zona actual que el robot enviado por la NASA exploró durante las vacaciones de ‘Acción de Gracias’, mucho antes de la pandemia por Covid-19.

How’s this for 2020 vision? Over the holidays, I took a series of high-res photos of my hometown on #Mars. This panorama is made up of a crisp 1.8 billion pixels. It’s my most detailed view to date.

Zoom in: https://t.co/F2VAjvAVVV pic.twitter.com/nTMhOTx2Di

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 4, 2020