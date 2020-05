No tienen luz y ya se las cobraron a los locatarios del mercado La dirigente de la Unión de Locatarios Unidos por los Mercados de Tampico Gloria Zubieta Sánchez señaló que hasta el día de ayer martes 26, no tenían servicio de energía eléctrica en el nuevo...

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Locatarios del nuevo mercado municipal de Tampico todavía no se instalan en el nuevo edificio ni tampoco cuentan con energía eléctrica pero el recibo ya les llegó y son cobros que llegan casi a los 3 mil pesos.

La dirigente de la Unión de Locatarios Unidos por los Mercados de Tampico Gloria Zubieta Sánchez señaló que hasta el día de ayer martes 26, no tenían servicio de energía eléctrica en el nuevo mercado pero ya les llegó el recibo con costos excesivos de arriba de 2000 pesos.

“No viene especificado en el recibo cuál es el concepto del cobro, nosotros estamos concientes que hicimos la contratación del servicio pero aún no nos han conectado, ni la energía eléctrica y ya nos están cobrando” dijo .

Explicó que hay locatarios que les llegó desde 600, 800, 1,000 1500 y en su caso personal el monto de lo que debe de pagar a la Comisión Federal de Electricidad es de 2621 pesos.

“Vienen con fecha de pago para el 29 que es mañana viernes y con corte a partir del día 30 que es el próximo sábado” explicó

Zubieta Sánchez señaló que cuando acudieron a la CFE para contratar su servicio les indicaron que el costo por la contratación era aproximadamente de 800 pesos pero en su caso llegó un monto tres veces mayor al que le habían indicado ignoran la razón.

“La CFE no sabía dicho que se iba a respetar la contratación y sólo se iba a efectuar una recontratación pero nos están cobrando todo el servicio explicó.

La dirigente de los locatarios señaló que esta es una situación injusta para todos ellos como oferentes ya que además están atravesando la emergencia sanitaria donde sus ventas se han desplomado más del 80 %y tampoco tienen los ingresos para poder pagar estos recibos de energía eléctrica.

Explicó que además muchos de los locatarios al ser de giros no esenciales han permanecido cerrados por lo que su situación económica se complica.

“Le pedimos a la CFE que nos explique por que hay que pagar estas cantidades cercanas a los 3000 pesos y sobre todo que se nos de plazos para pagar este monto tan elevado” dijo.