Se disfraza de hipopótamo para abrazar y no contagiar a su madre

ESTADOS UNIDOS.- Un video se volvió viral en Twitter tras el emotivo abrazo de una hija con su madre en una casa de reposo en Estados Unidos en medio de la pandemia por coronavirus.

Lo particular de este encuentro fue que la mujer se disfrazó de hipopótamo para no exponer a su madre ante un posible contagio del COVID-19.

Tras la aparición del coronavirus en el mundo, los expertos de la salud promueven medidas de higiene para frenar la expansión del COVID-19. Evitar el contacto físico es una de las tantas medidas.

Ante ello, una mujer decidió usar un disfraz de hipopótamo esterilizado para abrazar a su madre. La anciana reside en Fox Trails Assisted Living, en Virginia, Estados Unidos.

“Oh, por Dios. Esto es increíble”, exclamó la anciana al ver a su hija vestida de una graciosa hipopótamo con tutú. “Madre, ven, dame un abrazo”, responde su hija, invitando a su madre a acercarse hacia ella.

"This is so wonderful!"

Woman wears sterilized hippo costume so she can hug her mother at Virginia retirement home. https://t.co/jKPox4NHg7 pic.twitter.com/rahuvv4dbx

— ABC News (@ABC) May 19, 2020