Caos en Minneapolis para exigir justicia por la muerte de George Floyd

ESTADOS UNIDOS.- Un centenar de manifestantes incendiaron la estación de la policía de Minneapolis así como otros establecimientos, como una forma de alzar la voz y exigir justicia por la muerte de George Floyd, un afroamericano muerto bajo custodia policial el pasado lunes.

En esta segunda jornada de protestas una persona murió luego de que fuera abatido por el dueño de una tienda que intentó robar.

La policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a quienes saqueaban los negocios y quemaban puntos de la ciudad.

Aunque la policía formó una barricada humana para evitar que los asistentes saltaran una valla que rodeaba la comisaría, los manifestantes quemaron una tienda de piezas de repuesto de autos y saquearon otra en las cercanías.

En otros puntos de la ciudad, como el lugar donde se produjo el arresto de Floyd, manifestantes se reunieron pacíficamente para exigir «justicia».

Las protestas se multiplicaron también en otras zonas de Estados Unidos, como Los Ángeles, donde fue bloqueada brevemente una autopista por los manifestantes.

Officials in #Minneapolis would rather set in motion hundreds of millions of dollars in damage to the city….

instead of arresting a low life degenerate killer who worked for the city.

White city officials are willing to destroy their own city, just to protect a race soldier? pic.twitter.com/umVsK6QrST

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) May 28, 2020