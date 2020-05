En Victoria se ‘reactivará’ el 40% de la economía Este jueves les informaron ya de manera casi oficial que a partir del lunes va haber una reapertura de varios establecimientos de giros no esenciales.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Victoria estimo que con el anuncio del Gobierno del Estado de la reapertura de algunos giros no esenciales se podría estar recuperando hasta en un 40 por ciento la actividad económica de la capital del estado, aunque solo si se tiene especial cuidado con cumplir con los protocolos de salud que serán emitidos este viernes, ya que una condicionante es seguir las recomendaciones derivadas de los colores del semáforo estatal con el que se regirán.

José Luis Loperena González, Presidente del comercio organizado de Victoria dijo que este jueves les informaron ya de manera casi oficial, una vez dialogado con la Secretaria de Salud que a partir del lunes va haber una reapertura de varios establecimientos de giros no esenciales, hay lineamientos pendientes para mañana, pero la mayoría son para giros de comercio y algunos de los requisitos es que van a tener que certificarse ante la Secretaría de Salud cumpliendo con los protocolos que van a estar emitiendo similares a los del IMSS, van subir un formulario a una página, la cantidad de colaboradores para poder tener un control y dar capacitación.

Detalló que el Secretario de Desarrollo Económico Carlos García les informo que se van estar rigiendo por un semáforo estatal no federal, se va tener que hacer caso al semáforo estatal, y ese semáforo tiene mucho que ver de no pasar con cierto porcentaje de la capacidad instalada en los hospitales, de personas hospitalizados, porque si no van a dar marcha atrás ese va ser el indicador que va decir que tanto se va poder seguir abriendo o cerrando los negocios.

Dijo que como sociedad va ser muy importante que colaboremos todos en la reactivación de manera cuidadosa a que ayudemos a que no tener un número alto de hospitalizados porque habría un retroceso y un cierre de negocios, esto se va estar evaluando cada15 días en el semáforo para seguir reabriendo los negocios a un 25 por ciento.

“Hay buenas noticias, pero si se tiene que hacer énfasis de que no salgamos por salir, evitar actividades recreativas o sociales que haga que se propague el virus, ya estamos en negocios no esenciales activos, habrá un crecimiento gradual de esa reapertura según lo notifico el Secretario y en Victoria pudiera haber una reactivación de establecimientos de un 40 por ciento que estarán abriendo aunque abrirán con menos personal y una capacidad más inferior a la que tienen “ finalizó.