Twitter oculta tuit de Donald Trump por ‘glorificar la violencia’

ESTADOS UNIDOS.- Twitter ocultó por vez primera detrás de una advertencia un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusándole el viernes de incumplir sus reglas al «glorificar la violencia» en un mensaje en el que dijo que los saqueadores en las protestas de Mineápolis serían disparados.

La decisión de Twitter escaló el pulso entre Trump y las compañías tecnológicas. Se produjo horas después de que el mandatario firmó un decreto que amenaza a las firmas de redes sociales de Silicon Valley con nuevas regulaciones a la libertad de expresión, después de que Twitter añadió una etiqueta de verificación a sus tuits de esta semana sobre supuestos fraudes en el voto por correo.

También llega en un momento de disturbios de gran carga racial en varias ciudades de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que fue grabado en un video con problemas para respirar mientras un policía blanco presionaba una rodilla contra su cuello.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020