Tampiqueños organizan caravana en protesta contra AMLO La convocatoria efectuada por el recién creado Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) se hizo por redes sociales.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un poco más de 400 vehículos y cerca de mil tampiqueños participaron en una caravana para pedir la renuncia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que consideraron, está polarizando el país y que tiene políticas fallidas en temas como el migratorio además de señalar que aunque no son expertos, el manejo de la pandemia de Covid-19 ha sido deficiente.

La convocatoria efectuada por el recién creado Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) se hizo por redes sociales y el punto de salida fue en el estacionamiento de un centro comercial a las 10 de la mañana donde se reunieron las manifestantes a bordo de sus vehículos y camionetas.

Los opositores al presidente, escribieron en las ventanas de sus vehículos o colocaron pancartas con frases como “Fuera AMLO ya no te queremos”, “No a una sociedad polarizada, Somos Frenaa”, “AMLO, vete ya en Tampico no te queremos”, “Renuncia Amlo” y además colocaron la bandera de México.

“Es una manifestación pacífica, los ciudadanos que trabajamos queremos un país justo, no polarizado, estamos demandado al presidente de la República porque es nuestro empleado ya que nosotros le pagamos a través de nuestros impuestos y si no ha hecho un buen papel creo justo que debe dimitir (….) no se trata de fifís ni de chairos” explicó la maestra Belén Díaz.

Por su parte Jorge Gual López quien organizó la salida de los vehículos señaló que es una protesta en contra del mal gobierno que es encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos 1,200 pruebas de traición a la patria en su contra y una de ellas es la firma del acuerdo migratorio que vulneró la tranquilidad y vulneró nuestra economía porque costó millones de dólares (…) a la orden de Trump, López Obrador tuvo que ceder” dijo.

Cabe señalar que por momentos se les olvidaba la sana distancia a los integrantes de esta manifestación sobre todo cuando fueron repartidos algunas hojas para que las colocaran en los vehículos.

Tras organizarse, las unidades vehiculares se enfilaron por la prolongación de la avenida Hidalgo hacia el norte, giraron sobre el bulevard López Mateos, dieron vuelta en la avenida Universidad, posteriormente usaron la diagonal para llegar a Ejército Mexicano y salir de nueva cuenta a la avenida Hidalgo tocando los claxon de sus unidades.

Los manifestantes concluyeron colocando una gran manta en el puente peatonal ubicado frente a una universidad privada cerca de las 13:30 horas donde se leía “Andrés Manuel en Tamaulipas no te queremos, vete ya”.

Aseguraron que cada dos semanas realizaran estas caravanas vehiculares como protesta al actual gobierno federal y que se realizaron en varios estados del país.