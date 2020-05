Trump felicita al Servicio Secreto por golpear manifestantes frente a la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump criticó a las cientos de personas que se manifestaron afuera de la Casa Blanca por la muerte de George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, y aseguró que el Servicio Secreto hizo un buen trabajo durante la protesta.

Además, acusó que la mayoría de los protestantes que se reunieron en Washington DC eran gente ajena al legítimo enojo que sienten miles de estadounidenses por el caso de abuso policiaco cometido en Minnesota.

A través de Twitter, el mandatario indicó que el Servicio Secreto se comportó con profesionalismo y frialdad.

“Estaba adentro observando cada movimiento y no pude sentirme más seguro. Dejaron a los “protestantes” gritar y mostrar su furia todo lo que quisieron, pero en cuanto alguien se salía de la línea, les caían duro; ni supieron qué les pego”, Donald Trump

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020