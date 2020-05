Rescatarán mascotas con moto ambulancia Refugio de Animales busca apoyo de la población para crear la primera ambulancia para rescatar y curar animales

Mia Fressy, presidenta del Refugio de Animales «Santa Rosa de Lima» en ciudad Victoria pide ayuda a la población en general para construir la primer moto ambulancia destinada a rescatar y trasportar animales en peligro

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, un proyecto que desde hace meses debido a que muchos de los rescatistas no cuentan con carro propio y para salvar a un perro, gato o demás animal tienen que pedir prestado o pagar para que los lleven.

«Desde hace unos meses traemos la idea de hacer una ambulancia con una moto triciclo la cuál aún no terminamos de pagar pero ya quiero poner en práctica el proyecto todas las rescatistas que no tenemos carro batallamos mucho para los rescates incluso yo en ocaciones tengo que pagar por qué me lleven a algún rescate»

Debido a esto la opción más económica qué encontraron es acoplar un triciclo, de esos que utilizan para vender fruta o elotes y transformarlo en una ambulancia qué sirva para trasladar heridos a la veterinaria, llevar medicamentos que necesite el animal.

Además esto sería una forma de empleo de quince lo maneje ya que este sería un joven qué quiere estudiar psicología pero sus padres no pueden costear la carrera.

» Es por eso que pido su ayuda si alguien tiene tubos para hacer el techo y alguna jaula que podamos acondicionar en la moto triciclo o pintura se los agradecería ya que a la moto le faltan las muchos detallitos pero es un sueño que queremos cumplir», posteó Mia Fressy en su Facebook.