En imágenes: Fotos y Videos de los enfrentamientos en la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS.- Mientras Donald Trump tuiteaba “Fake News!!!” para desacreditar las revelaciones dadas a conocer por Anonymous; decenas de personas se reunían en las inmediaciones de La Casa Blanca para continuar con la jornada de manifestaciones contra el asesinato del afroamericano George Floyd. Y tras tres días de que los ciudadanos no bajaran la guardia, Washington DC decidió decretar el toque de queda y La Casa Blanca se quedó a oscuras.

No es una metáfora. Todo esto sucedió el domingo 31 de mayo, en contexto de las protestas a nivel nacional por el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis.

En un hecho inédito, ante decenas de manifestantes que intentaban abrirse paso entre la policía de Washington DC, La Casa Blanca apagó sus luces —en un intento de las autoridades para dispersar a los ciudadanos.

Esta acción estuvo acompañada por el lanzamiento de gases lacrimógenos, de la policía en contra de los ciudadanos que gritaban consignas como “¡Sin justicia no hay paz!” y varias frases en contra del magnate. Van las imágenes de las manifestaciones durante el fin de semana pasado en Washington DC.

A fire has been started in the middle of H street between 16th and 15th near the White House #dcprotest @wusa9 pic.twitter.com/hCtnfgBcfJ

— Sharla McBride (@SharlaMcBride) June 1, 2020