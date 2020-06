Marineros siguen sin poder desembarcar debido a la pandemia A pesar de haber concluido su contrato no pueden descender en los puertos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por la pandemia del coronavirus hay cientos de marinos que se encuentran abordo de embarcaciones y que a pesar de haber concluido su contrato no pueden descender en los puertos.

Al conmemorarse hoy el 103 aniversario del día de la Marina en México el presidente del frente unido de marinos capitán de altura Guillermo Parra Avello señaló que mientras que ellos no pueden desembarcar hay otros marinos que se han quedado más de dos meses en tierra y por lo tanto sin recibir un sueldo.

Expresó que no se ha permitido el cambio de guardia en muchas de las embarcaciones para evitar contagios debido al COVID-19.

“Problemática empezó a registrarse desde finales de marzo, hay marinos a quienes ya se les venció su contrato hace dos o incluso tres meses y no han podido bajar” explicó.

Reitero que por norma sanitaria los puertos en todo el mundo no permiten el desembarco de tripulantes por lo cual los tripulantes no pueden descender a puertos.

“Pero también está el otro aspecto los marinos que están en tierra y no pueden subir a los barcos pero no están ganando Y esta es una situación privativa no sólo de México sino de todo el mundo debido a la pandemia” explicó.

Pidió que la situación de los vuelos internacionales también complica esta cuestión ya que hay muchos mexicanos que trabajan en puertos de África o de Asia, Centroamérica y si desembarcar ni siquiera tienen la manera de llegar al país.

Explicó que en el caso de los marinos que están a bordo aunque están ganando dinero ellos no han podido ver a su familia en todo este tiempo de la pandemia y sigue sin haber fecha para que los trabajadores puedan desembarcar con seguridad y se transporten a sus lugares de origen.

Parra Avello señaló que por primera vez desde que fue instaurado este día de la Marina no habrá celebraciones más que festejos virtuales por parte de la presidencia de la República sólo se hará un discurso.

“Estamos hablando que se celebran los 103 años de acuerdo al artículo 32 y 78 de conmemorar el 1 de junio a partir de 1942 como el día de la Marina” explicó.