Recuerdan a Mario Olivo a un año de su desaparición y muerte "Hace un año que esas personas decidieron quitarte la vida despiadadamente. Dios te recibió con los brazos abiertos mi niño..."

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En redes sociales, la señora Nora Elvia quien es mamá de Mario Olivo le dedicó un emotivo mensaje a un año de que lo vieran por última vez con vida cuando salió de su casa.

«Hace un año que esas personas decidieron quitarte la vida despiadadamente.

Dios te recibió con los brazos abiertos mi niño, en vida fuiste una excelente persona , un hijo amoroso y un hermano cariñoso. Sin contar el gran amigo que fuiste, sembraste amor a tu paso mi niño y fuiste muy bien correspondido por todas esas personas».

«Un ángel hermoso llegó al cielo y lo ilumina más que nunca escribió que ojalá fuera posible regresar el tiempo, «pero no es así, quisiera que estuvieras físicamente con nosotros , con tu gran familia (porque ahora somos una familia muy grande) pero no se puede, sé que estás con nosotros , siempre lo estarás , porque te amamos en vida y te amaremos eternamente, vives en nuestros corazones».

Te amo nene, siempre te amaré, estás en mi mente y en mi corazón, sé que algún día nos volveremos a ver y no nos separaremos nunca más».

«Ojalá me dijeran que esto no paso, que sigues aquí , porque a pesar de todo aún te espero y lo haré siempre. Daría todo porque me dijeras vieja te amo, un omelette o que” y le pide que la visite en sueños.

«Mientras tanto te seguiré esperando hoy y siempre. Te amo Mayito, Te amo nene, eres mi primer amor, el que más brilla, mi bello ángel».

DESAPARICIÓN

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, reconoció en su momento que la desaparición y homicidio de Mario Eduardo Olivo habría ocurrido por motivos personales.

En este caso se detuvo a tres personas, dos hombres y una mujer, identificados como Gilberto, César y Keren.

Mario Olivo desapareció el 1 de junio del 2019 cuando salió de su domicilio en Tampico para dirigirse a Ciudad Madero y de acuerdo a la investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, el estudiante de la UAT fue invitado mediante engaños para acudir al mercado 18 de Marzo, ahí fue privado de su libertad por los sujetos implicados y lo llevaron a un domicilio de la colonia Talleres donde lo asesinaron.