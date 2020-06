LA ELECCIÓN EN VICTORIA…

Columnas: Confesionario LA ELECCIÓN EN VICTORIA…

Faltan exactamente 369 días para la elección del 2021 que nos dejará en Tamaulipas nuevo Congreso local, 43 alcaldes y diputados federales, parece que aún no es el tiempo, pero las batallas internas ya comenzaron, una de las más intensas es la que se da por la silla del

17 Hidalgo, de la presidencia municipal, que dejará vacante Xicoténcatl González Uresti.

Así es mis queridos boes, las patadas al interior del PAN por ganarse la candidatura a la alcaldía de Victoria se dan por muchos frentes, hay muchos rumores, son varios los favoritos y hasta hay quienes ya se hacen no solo con la nominación, sino con el triunfo y mucho más.

Como si la elección por Victoria fuera un día de campo, algunos panistas no caen en la cuenta de que puede ser sumamente difícil mantener el poder, incluso más que arrebatar el que hoy ostenta MORENA y el PRI en algunos municipios.

Ya lo había escrito aquí, para el 2021 los partidos van a tener que presentar a la gran batalla de las urnas a personajes muy conocidos y de buena reputación (o al menos no tan trompudos), porque con la pandemia no es posible crear generar nuevas figuras y porque además PAN, PRI, MC y el resto saben que MORENA y el Peje irán con todo y a como dé lugar a ganar lo más que puedan, sobre todo el Congreso federal y para ello se valdrán de lo que sea necesario.

Bajo ese contexto ¿A quiénes tenemos que tener en mente rumbo al 2021 por Victoria?, cada quien tendrá sus apuestas, los nombres que aquí mencionaré no son en lo absoluto las mías, sino el resultado de mi análisis, basado en lo que veo, lo que oigo y lo que cubriendo elecciones he aprendido.

En la libreta de suspirantes por Victoria están bien anotados, por ellos mismos claro, Luis Torre Aliyán, actual síndico de la capital; Fernando Campos, director general del ITACE; Arturo Soto Alemán, diputado local; Pilar Gómez, también diputada local; Mario Ramos, diputado federal y reciente fichaje azul y Miguel Mansur, presidente del Correcaminos.

Hay por lo menos otra mujer y un hombre, pero si bien son conocidos al interior de la cúpula panista, afuera no juntarían ni un equipo de fútbol rápido, no vale la pena señalarlos.

Si puedo asegurar, que por el lado de Torre Aliyán no va la jugada panista y aquí mis argumentos: el abogado, sobrino del ex Gobernador Egidio Torre, se ha brincado las trancas por su ansiedad de hacerse de la candidatura

Los panorámicos con su imagen y nombre fueron mal vistas por quienes van a tomar la decisión en el primer tercio del año que entra. Promocionarse antes de que les digan muévanse lo pinta como sobrado, sin respeto a su jefe en la alcaldía, pero también a su jefe político estatal.

Eso además de que su estilo de sabelotodo, fifi y cero sangre liviana, no lo hace un producto vendible. Además en las condiciones que enfrentará el PAN de Victoria la elección requieren de alguien probado en las urnas y ese no es el “Abogado amigo”.

Arturo Soto, creo que irá en la boleta, aunque ha soñado con gobernar Victoria, lo que ya en dos ocasiones se le frus-

tró, esta ocasión puede ir en busca de otra posición, ya sea para reelegirse al Congreso local, o ir en busca de una curul federal.

Si tuviera que apostar, yo diría que Soto se perfila más hacia la vacante que dejaría Mario Ramos en el Congreso federal, un día me comentó el ex subsecretario que la próxima legislatura federal será histórica, porque tienen la posibilidad de meter freno a AMLO si le quitan la mayoría y que le gustaría ser parte de ese episodio de la historia.

Por ahí dirán: es que Soto está congelado, es que ya no forma parte del círculo cercano al poder. Yo contestaría: al momento de las decisiones electorales, lo que más se usa es el pragmatismo, cuenta lo que cada individuo o grupo puede apostar y se sacrifican amigos por el bien de la causa si es necesario.

El ejemplo más reciente e ilustrativo es el trabajo en conjunto que hicieron los panistas del poder que estatal el año pasado con Maki Ortiz en Reynosa. Decían que estaban peleados a muerte, porque parecía y en la elección todos jalaron juntos.

Entonces ya solo me quedan 4 de los suspirantes por Victoria. Creo que tienen muchas posibilidades: Fernando Campos, cercano al que va a tomar la decisión, con estructura en la capital y bastante juego mediático ahora mismo.

Pilar Gómez, viene de ganar su elección en Victoria, muy cercana al de la decisión, estará en la final.

Mario Ramos, fichado por los panistas, porque saben que es una carta que puede funcionar en la boleta, ya sea por Victoria, para el Congreso local o la reelección en San Lázaro.

Es un hecho que Ramos estará en

la boleta, porque igual que Pilar y Soto ganaron elección y eso es un punto muy fuerte a su favor y porque además sería una cara fresca y hasta de oposición al interior que puede desmarcarse de a quién sustituiría en la alcaldía.

No crean que se me olvidó Miguel Mansur, el comerciante local y eterno soñador con gobernar Victoria.

Desde ahora se los digo, podría meterle mi resto a que Mansur no va a aparecer en ninguna de las boletas. Muy a pesar de que él ha dicho a no pocos que quieren oírlo que será el bueno.

Es más, hasta le adjudican haber dicho que pronto podría asumir el poder en Victoria como alcalde suplente, que de hecho es, y que ya está anotado para la reelección. ¿Qué tal? y si, Miguel tendrá la reelección que quiere, pero en el Correcaminos.