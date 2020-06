Columnas: La Talacha EL 2021, ES LA FECHA

Cuando un grupo reducido de ciudadanos plenamente identificados, salen a la calle en sus autos exigiendo la renuncia del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, no entienden que la lucha política e ideológica se gana o se pierde en las urnas.

Si no estás de acuerdo con el gobierno que tienes, organízate y pelea en el terreno cívico-democrático, dice el librito de la política. El método de las protestas callejeras, los berrinches mediáticos, ya no funcionan.

Menos cuando no hay una fuerza política de contrapesos, como lo han mostrado las manifestaciones del pasado fin de semana en contra del gobierno de la Cuarta Transformación que no se les asusta este tipo reclamos.

La respuesta del senador morenista Ricardo Monreal a la protesta AntiAMLO coincide al llamar a los opositores a mostrar su inconformidad en las urnas en las elecciones de 2021.

Tiene razón, porque por ahora, le van hacer al Presidente lo que el “aire le hizo a Juárez”.

Tener el control en las Cámaras, en 19 Congresos estatales, sumado a la piel dura y socarronería del inquilino de Palacio Nacional, las protestas por más duras que sean, no le han mover ni un pelo a la 4T, al menos hasta en junio del 2021, cuando llegue la terreno de las urnas.

Hay un desencanto entre la gente que votó por AMLO, eso cierto. A casi dos años de gobierno, los 30 millones de votos ya no están del lado del Presidente.

Los errores y los desgastes propios en el ejercicio del poder, hacen imposible que mantenga

el mismo respaldo popular, pero por el momento, las oposiciones, los partidos, los gobernadores, los empresarios, los intelectuales, no van mover ni tanto al gobierno federal que tampoco va a cambiar sus discurso peleonero.

Lo que deben estar haciendo ahora quienes quieren derribar

o echar del poder a López Obrador, es trabajar y organizar una estructura electoral con recursos, argumentos y por supuesto con dinero para darle la pelea en las elecciones del 2021.

Armar una estrategia con argumentos de peso político para que la gente abra los ojos y cambie su forma de ver al gobierno. Lamentablemente, los partidos que increpan a la 4T, no han encontrado un discurso convincente. Su negativo mas grande es su desprestigio ante la gente.

Las fuerzas o corrientes de oposición en México son un remedo,

y corren el riesgo de llegar al 2021 sin las armas ni los votos para doblar al Presidente que se ríe de ellos desde lo alto de su pedestal

y de su soberbia.Eventos como las caravanas AntiAMLO, solo le dan argumentos y armas al Presidente para ubicarlas como mino-

rías conservadoras rapaces que quieren regresar al poder.AMLO sabe que lo quieren tumbar y se está preparando para enfrentar a sus enemigos en las urnas. Ahora tiene el poder, los recursos, y una estrategia para llegar a las urnas

y ganar, cosa que los contrarios, a punta de gritos y descalificaciones lo quieren echar del poder.

Por ahí no.

A AMLO y su gobierno, solo se le puede vencer en las urnas y nadie se está preparando para ello.