REPÚBLICA: CONFUSA, DIVIDA Y EN RIESGO

Columnas: En Boca de Todos REPÚBLICA: CONFUSA, DIVIDA Y EN RIESGO

Mientras el gabinete de salud federal presumía en su conferencia de la tarde el reconocimiento de la OPS a las campañas y estrategias que se han implementado para combatir el tabaquismo y la nueva moda de los cigarrillos electrónicos, la OMS mostraba su preocupación por el aumento de la transmisión del coronavirus en Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú y México.

Haciendo a un lado a López Gatell, para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco, otros funcionarios de la 4T se apoderaron del pódium y la prensa que asiste a Palacio Nacional para realizar un evento a complacencia,

se mostró el cuadro armado con una leyenda de la Organización Panamericana de la Salud y se cedió el tiempo a los discursos de la conmemoración. El Subsecretario de Salud se mantuvo en el segundo frente y se retiró sin responder cuestionamientos de la prensa.

Era el día más importante para comunicar, con una nación confusa, divida y en riesgo. Concluyó esa tarde domingo la Jornada Nacional de Sana Distancia, se nos mandó decir que de ahora en adelante son los estados los que llevarán a cabo las medidas que contendrán la propagación del virus. Ese mismo día miles de personas salieron a las calles en todo el país, desde sus carros, dijeron que salieron a pedir al presidente su renuncia, algunos hicieron comentarios misóginos al comparar su “pasiva” marcha con las de las mujeres, porque ellos son “educados” y se expresan sin pintas de monumentos, ni quebrando vidrios, como si fuera comparable la ira femenina, con un desdén político.

Y de las calles, a las redes, ahí la segunda versión de esta marcha, con el reclamo de unos y la agresión de los otros, bots vs bots.

En pleno semáforo escarlata, con aumento generalizado de contagios y miles de muertes más, la disposición oficial dio por clausurada la jornada nacional, quizás para que el presidente reanudará su movimiento nacional y así lo hizo, con más medidas de seguridad que de salud, retomo el viaje, como en sus mejores tiempos y campañas, pero ya a 18 meses de gestión.

“América Latina preocupa a la OMS más que África por los estragos del coronavirus” apunta la agencia de noticias de la ONU, alerta que la transmisión del coronavirus es más intensa y no se ha alcanzado el pico. “En las últimas 24 horas, cinco de los diez países que han reportado más casos están en las Américas: Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú y México”.

Mike Ryan director de emergencias en la OMS ha dicho que “hay que tener cuidado. Este es todavía un virus que mata. Miles de personas mueren cada día por este virus. Hay que ser extremadamente cuidadosos en no crear la sensación de que el virus,

por voluntad propia, ha decidido ser menos patógeno. No es el caso en absoluto”.

Terminó una Jornada, pero entramos a una fase más crítica, como de una crónica de un caos social anunciado. Es momento de tomarnos muy en serio nuestra salud y responsabilidad social.