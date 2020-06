Acusan de homicidio en segundo grado al ex oficial que asfixió a George Floyd

ESTADOS UNIDOS.- El ex oficial de policía de Minneapolis que asfixió con su rodilla en el cuello a George Floyd fue acusado de asesinato en segundo grado. En tanto que los otros tres ex oficiales en la escena durante su asesinato fueron acusados ​​de ayudar e instigar, según documentos judiciales.

Se espera que el anuncio oficial de los cargos del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, se produzca el miércoles por la tarde, más de una semana después de que Floyd fuera asesinado mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis. La muerte ha provocado protestas en todo el país que piden el fin de la violencia policial contra los ciudadanos afroamericanos.

Derek Chauvin, quien tuvo su rodilla presionada contra el cuello de Floyd durante casi nueve minutos, había sido acusado previamente de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.

El nuevo cargo de asesinato en segundo grado dice que él mató a Floyd sabiendo que con su acción podría causar la muerte.

Thomas Lane y J. Alexander Kueng, que ayudaron a contener a Floyd, y Tou Thao, que estaba cerca de los demás, no fueron acusados ​​inicialmente. Lane, de 37 años, Kueng, de 26, y Thao, de 34, ahora están acusados ​​de ayudar e incitar a homicidios en segundo grado y ayudar e incitar a homicidios en segundo grado.

El asesinato en segundo grado y ayudar y alentar el asesinato en segundo grado se castigan con hasta 40 años de prisión. El homicidio y la ayuda y el homicidio son punibles con hasta 10 años de prisión.

Según el video y la denuncia penal, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd cuando éste declaró que no podía respirar, mientras los testigos protestaban que estaba muriendo, e incluso a pesar de que Lane pidió dos veces que lo pusiera de lado. Aún así, mantuvo su rodilla sobre su cuello durante casi tres minutos después de que estuviera inconsciente, según la denuncia.

Benjamin Crump, abogado de la familia Floyd, dijo en Twitter que la familia estaba satisfecha con los nuevos cargos.

“Reacción familiar: este es un momento agridulce. Estamos profundamente satisfechos de que (Ellison) haya tomado medidas decisivas, arrestando y acusando a todos los agentes involucrados en la muerte de George Floyd y mejorando el cargo contra Derek Chauvin por delito grave de asesinato en segundo grado”, dijo.

FAMILY’S REACTION: This is a bittersweet moment. We are deeply gratified that @AGEllison took decisive action, arresting & charging ALL the officers involved in #GeorgeFloyd's death & upgrading the charge against Derek Chauvin to felony second-degree murder. #JusticeForGeorge pic.twitter.com/jTfXFHpsYl

— Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) June 3, 2020