Columnas: Entre Líneas AMLO genera dispersión ciudadanía

Mientras el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ufano cacarea que mucho de los “logros” por lo que se han mantenido a raya la pandemia del coronavirus en el país, se debe en gran medida a la responsabilidad de la población en los hechos, ocurre todo lo contrario tan simple que no se respetan las reglas mínimas de prevención, violan la mentada sana distancia y no se queda casi nadie en casa, lo cual ha ocasionado un desmedido incremento de contagios en gran parte del territorio nacional.

Peor el asunto pues luego de enésima y trastabillante actitud que lejos de mantener estabilidad y rumbo, LOPEZ OBRADOR se sumó a la mentada nueva normalidad y para reforzarla, se fue de gira por varios estados del sureste de la república y lejos de apaciguar los ánimos, genero la dispersión de miles de personas de todos los estratos sociales que, ávidos de salir del confinamiento obligado, provocaron tumultos y cualquier cantidad de problemas.

Pero no hay que de preocuparse pues ya lo dijo el presidente, si existe repunte o rebote por el virus, simplemente volvemos a encerrarnos, así de ordinario.

Por cierto en tierras del sureste y sin cubrebocas, el presidente sigue avivando el fuego con algunos sectores del país, entre ello lo medios de comunicación a los que acusa de desearle que le vaya mal en su gestión.

Nada más alejado de la realidad, pues quien en su sano juicio, desearía le fuera mal al presidente partiendo de la premisa que si a él le va mal por ende sufrirían millones de mexicanos y mexicanas, así de fácil.

En tanto pese a que hubo poca difusión respecto a las manifestaciones que se desarrollaron en diversos estados del país donde vía pancartas y grandes mantas se leía la frase de “López Obrador no te queremos”, es de destacarse que existió mayor participación ciudadana y eso, debe de tener aterrado al presidente.

Sin embargo ante las cada vez más crecientes muestras de repudio, el político tabasqueño con hueva y en son de burla, atajo “no coman ansias, ya viene la fecha de revocación de mandato”.

Sin duda LOPEZ OBRADOR no imagino que este tipo de incidentes ocurrieran en el cortísimo tiempo que lleva al frente del gobierno federal.

Hablando de morenistas, el senador AMERICO VILLARREAL volvió a la carga política-electoral con mayor ahínco luego de aquella mentirilla cometida y que jamás aclarara, cuando aseguró que la federación radicó a Tamaulipas 734 millones de pesos para combatir el COVID 19 versión que finalmente se confirmo fue falsa.

Apalancado dentro de lo que ha convertido su lema de momento “corazón a corazón” dónde un día sí y otro también se placea por todos los rincones de Tamaulipas.

De sobra es conocida su ambición por ser candidato de MORENA a la gubernatura estatal donde por cierto, tiene fuertes competidores.

Otro que no oculta su anhelo por contender por las mismas siglas partidarias a un puesto de elección popular es EDUARDO GATTAS quien vía redes sociales, busca atrapar el mayor número de simpatizantes.

En ese sentido valdría mucho la pena que se sacudiera de una vez por todas obsoletos padrinazgos que lejos de beneficiarlo, ayudarán a cavar su promisorio proyecto político, al tiempo.

En otro punto a decir del Coordinador de Protección Civil Estatal PEDRO GRANADOS RAMIREZ la contingencia no ha provocado que desatiendan otras funciones como supervisar los incendios forestales y otras actividades reñidas con la protección ciudadana, entre otras cosas.

De ser así debiera de darse tiempo para revisar el muy añejo problema de los elevadores de la también antigua Torre de Cristal de la capital del estado artefactos, que llevan meses sin funcionar de manera correcta, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de trabajadores enfermos de hipertensión, diabetes y otros graves padecimientos, sin contar, las personas con discapacidades diferentes y mujeres embarazadas.

El llamado es también para el Secretario de Administración JESUS ALBERTO SALAZAR quien debiera de aprovechar que no acude el 100% de trabajadores para por fin arreglarlos antes de que ocurra una tragedia que lamentar.

En otro tema la pandemia que tiene paralizado al mundo entero en infinidad aspectos parece no detener la ambición de algunos personajes sobre de todo de aquellos que creen tener los merecimientos por acceder a un puesto de elección en los comicios que vienen.

En ese contexto existen los que abiertamente se han mostrado y que por lo mismo han sido centro de señalamientos unos falsos y otros verdaderos.

Tal es caso del ex secretario de educación estatal HECTOR ESCOBAR SALAZAR quien fuera exhibido en las redes sociales, por obtener presuntamente varios préstamos a través del Sistema de Ahorro de los Maestros, empréstitos que según la información que se ventila, los adeuda.

De ser cierta la especie, indudablemente que afectará en sus aspiraciones electorales, pues como bien se sabe busca bajo las siglas del PAN, la alcaldía de H. Matamoros, “fuego amigo”.

Correo: maguilar96@hotmail.com