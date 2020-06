Piden renuncia de personal de Caev No han dado resultados y se realizan varias anomalías.

PÁNUCO, VER.- Ante la falta de resultados para darle una solución a la problemática del agua potable y además de incurrir en diversas anomalías residentes de la congregación Moralillo piden la renuncia de CAEV en Pánuco, y del personal que los atiende en las oficinas de esta comunidad.

Al sostener una plática con el titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, Eulalio González Azamar, los vecinos denunciaron que personal que hasta el día de hoy hace los cobros del agua mes a mes y realizan cobros sin recibos y que con un «moche» no cortan el agua a quienes tienen mucho rezago.

Eulalio González, Caev Pánuco tocó el tema de el adeudo que existe a Tampico arriba de 1 millón de pesos de agua que Moralillo ya uso según el representante de Caev

Agregó que se hará un recorrido por todas las calles de Moralillo para supervisar que tengan un medidor todos los de la comunidad y cobrar lo que arroje cada medidor según los metros cúbicos de agua que consuman no establecer como hasta hoy una tarifa.

Con el tema del drenaje de plano no quiso comentar nada porque a él no le han entregado dicha obra y que a los vecinos les importa saber qué resultados dará dicha obra no concluida.

Respecto al dren pluvial dijo que iba rumbo a Altamira o Tampico para entablar conversación con Comapa Tamaulipas y pedir un desazolve a fondo que tanto afecta a la comunidad en tiempos de lluvia .

Sin embargo la falta de resultados, derivó en que los residentes pidan la renuncia de González Azamar así como también los empleados de Caev en Moralillo, ya que consideran que las cosas no van a cambiar hasta el momento y esa es su exigencia.