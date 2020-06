Por temor a rechazo y señalamientos pacientes con Covid rechazan sanitización de sus casas Más de 50 han aceptado y unos 15 han rechazado

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por temor a sufrir rechazo o actitudes discriminatorias por parte de sus vecinos, familiares y pacientes con Covid -19 en Tampico se ha negado a que les saniticen sus hogares.

Roque Antonio Treviño Urbina, Director de Evidencias y Manejo de Riesgo Sanitario de la COEPRIS señaló que este es un servicio que da gratuitamente el gobierno del Estado a los pacientes de Covid, pero hasta el momento unas 15 personas han rechazado estas acciones sanitarias.

“Hay personas que no quieren que entremos a su casa, porque no desean que se enteren sus vecinos por temor a que sean señalados y nosotros respetamos (…)son un aproximado de 15 familias donde no han querido que entremos” explicó.

Tan sólo en el municipio de Tampico se han sanitizado cerca de 50 casas pero a petición de los ciudadanos ya que se respeta la cuestión de la confidencialidad de ellos.

“Esta labor la estamos realizando por parte del gobierno del Estado y le da confianza a la gente de qué se está cortando la cadena de contagios” explicó .

En el municipio de Tampico, los últimos datos señalan que hay 315 casos de Covid-19.