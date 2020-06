AMLO pide no caer en psicosis por covid-19; asegura que México ocupa lugar 18 en muertes Explicó que en una lista de 30 países México está en el lugar 18, y en donde Bélgica y España tienen mayor número de fallecimientos; esto al equiparar las cifras de decesos con el número...

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la ciudadanía no tener miedo ni psicosis, ya que el aumento en el número de fallecidos en un día por Covid-19, al registrarse mil 92 casos, es por un ajuste y actualización en el número de defunciones que no se habían contabilizado.

Aseveró que esa situación pudo generar preocupación entre la población ya que se pasó de 500 fallecidos de un día a otro a más de mil.

‘Para que no nos alarmemos, para informar, no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, pero que no haya psicosis, miedo, temor, que al mismo tiempo no se haga caso al amarillismo’. AMLO, Presidente de México

“Vamos a seguir domando la pandemia” advirtió al tiempo que llamó a no relajar la disciplina.

Ayer, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que registran 101 mil 238 casos confirmados y 11 mil 729 defunciones. En 24 horas se contabilizaron 3 mil 912 casos nuevos y mil 92 muertes.

En las instalaciones de la Cuarta Compañía de Infantería no Encuadrada en Palenque, Chiapas, López Obrador expresó:

‘Ayer, de acuerdo esta información, fue el día de más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en las defunciones que se habían presentado en anterioridad y no se habían registrado, o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas, eso lo quiero dejar muy claro, eso lo explicó el doctor Hugo López Gatel ayer por la noche’, AMLO

“Ayer mismo hubieron menos fallecidos en el país que los mil registrados, esto lo podemos observar en lo que sucedió en la ciudad de México, en el valle de México que es donde tenemos más afectación por la pandemia”, añadió.

Dijo que es rotundamente falso que México ocupe el tercer lugar a nivel mundial en fallecimientos.

Explicó que en una lista de 30 países México está en el lugar 18, y en donde Bélgica y España tienen mayor número de fallecimientos; esto al equiparar las cifras de decesos con el número total de habitantes de cada país.

López Obrador aseguró que nunca se había atacado tanto a un gobierno ya que antes era aplaudir y callar, que quemarle incienso al presidente, pero lo consideró un timbre de orgullo.

Afirmó que la estrategia es la adecuada para atender la epidemia porque está a cargo de especialistas en el sector salud.

