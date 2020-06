Desquiciado entró con cuchillo a colegio en China y apuñaló a 37 niños El sospechoso, identificado como Li Xiaomin fue capturado por la policía de Cangwu y según las autoridades fue guarda de seguridad en esa institución.

CHINA.- Xiaomin, de 50 años, también hirió de gravedad al director del colegio y al actual hombre de seguridad, publica el diario South China Morning Post.

El ataque ocurrió sobre las 8:30 de la mañana (hora local) en la escuela primaria central de esa ciudad, hasta donde llegaron 8 ambulancias luego de que alertó sobre el hecho, indica el mismo medio.

Un padre de familia, que dialogó con el rotativo chino, dijo que la mayoría de niños heridos eran del curso preescolar y de unos 6 años de edad.

“Escuché fuertes gritos en la escuela, ya que vivo cerca. Me apresuré a ir a la escuela y vi a algunos alumnos salir corriendo. Un testigo me dijo que un hombre con un cuchillo estaba atacando la escuela. Afortunadamente, mi hijo estaba un poco conmocionado pero no herido”, relató el hombre a South China Morning Post.

Por ahora se desconoce el motivo por el cual Li Xiaomin perpetró semejante ataque contra los pequeños estudiantes.

Esta no es la primera vez que se produce un ataque de este tipo en un colegio en China. En enero de 2019, 20 niños resultaron heridos al recibir varios martillazos, en una escuela primaria de Pekín.

En noviembre de 2019, un joven de 20 años mató a un estudiante e hirió a otros nueve y dos profesores en una escuela técnica de Yunnan, una provincia del suroeste del país.

En enero de 2017, la región de Guangxi también fue escenario de un ataque similar, cuando un hombre hirió a 11 niños con un cuchillo de cocina en una escuela.

CON INFORMACIÓN DE PULZO