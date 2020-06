Arrestan a sujeto que alimentó con explosivos a elefanta embarazada en la India

INDIA.- Un hombre fue detenido en India por su presunta responsabilidad en la muerte de una elefanta embarazada en India.

Las primeras versiones indican que animal comió una piña rellena de explosivos. Un análisis post mortem indicó que la elefanta sufrió de varias heridas en su boca y no pudo comer durante dos semanas, de acuerdo con con el jefe de Vida Silvestre de la región de Kerala.

El paquidermo tuvo varias heridas y falleció de pie en un río el pasado 27 de mayo. En redes sociales y en la televisión local compartieron imágenes del animal que sumergía su boca en el agua para aliviar el dolor.

Las autoridades locales no cuentan con evidencia de que alguna persona le haya dado, de forma deliberad, la fruta rellena de explosivos, aunque siguen investigando. Habitantes de la zona a veces dejan petardos mezclados con comida, con el fin de proteger sus cultivos de jabalíes, entre otros animales.

El ministro de bosques del estado, K Raju, destacó que un hombre está arrestado y otras personas están bajo investigación por la muerte de la elefanta. Detalló que tres equipos están a cargo de las pesquisas. Añadió que se tomarán medidas “estrictas” para que esta situación no se repita.

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let's treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag

— Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2020